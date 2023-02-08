Amcaoğlu: Türkiye ile dayanışmamız sürecek

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Türkiye’de meydana gelen deprem ile ilgili yardım kampanyalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada Gönyeli ve Alayköy Bölgesi’nde toplanan yardımlar kolilere konularak hazır hale getirildi.

İlk etapta 308 koli yardım gönderilmesinin ardından bugün de 24 koli gıda ve 75 koli giyecek Türkiye’ye gidecek şekilde Atatürk Spor Salonu’ndaki organizasyona teslim edildi.

Açıklamada bundan sonra toplanan yardımların da periyodik olarak hazırlanarak teslim edileceği kaydedildi.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Türkiye halkıyla dayanışma içinde bu felaketin de üstesinden geleceklerini söyledi.

KKTC halkının her şartta Türkiye halkıyla birlik içerisinde hareket ettiğini söyleyerek yardımların bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.