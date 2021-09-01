Başbakanlık Müsteşarı ve Kriz Komitesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, BRT Ana haber bültenine telefonla bağlanarak, Suriye kaynaklı akaryakıt sızıntısının ülke kıyılarına ulaşmaması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kriz Komitesi Başkanı Amcaoğlu, İHA tarafından Karpaz’dan Gazimağusa’ya kadar sahillerin tarandığını ve görsel olarak çevre koruma dairesi personelleri tarafından da sahillerde yapılan kotrollerde hiçbir kirlilik bulgusuna rastlanmadığını söyledi.

Amcaoğlu, “Tehlike tam anlamıyla geçmiş değil, Meteoroloji Dairesi’nden aldığımız bilgiye göre güney ve batı yönlerinden esinti beklenmektedir.Cuma sabahından cumartesine rüzgarın kuzey ve doğudan esmesi beklenir, sızıntının ülkemize yönelme ihtimalini de göz ardı etmemek gerekir. Cumartesi rüzgsarın tekrar kuzey batı yönünden eseceği belirtilmektedir. Bu bizim lehimize bir durum olarak değerlendirilmektedir” dedi.

Akıntının ve rüzgarın yönüne göre bir tehlike söz konusu olması durumunda bariyerlerin başka bölgeye sevk edilmesiyle ilgili hazırlıkların da tamamlandığını belirten Amcaoğlu, “Şu anda çok büyük bir tehlike görünmüyor gibi olsa da özellikle Cumadan cumartesine esecek 12 saatlik tahmin edilen rüzgarın dikkatli şekilde takip edilmesi ve tedbirin elden bırakılmaması gerekiyor” dedi.

Amcaoğlu, “Uzmanlar tarafından parçaların katılaşıp dibe çökmeye başladığı bilgisini aldık. Bu da kötünün iyisi olarak değerlendirilmekte, dibe çöktüğünde kıyılarımıza gelme ihtimali azalmakta ancak dibe çöktüğü bölgedeki canlı yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir” şeklined konuştu.