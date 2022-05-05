Amcaoğlu: Kıb-Tek’te yaşanan sıkıntılar idareyle alakalıdır

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) yaşanan sıkıntıların idareyle alakalı olduğunu söyleyerek yakıt değişim bedeli hakkında vergide tekerrürün yasalara karşı suç işlemek olduğunu belirtti

Kıbrıs Postası Web TV‘de Gökhan Altıner‘in sorularını yanıtlayan Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) yaşanan sıkıntıların idareyle alakalı olduğunu söyleyerek, yakıt değişim bedeli hakkında konuştu.

Maliye Bakanlığı görevine başladığının 6’ncı günü olduğunu kaydeden Amcaoğlu, Kıb-Tek’te yaşanan sıkıntıların idareyle alakalı olduğunu söyledi.

Tartışmaya neden olan ‘yakıt değişim bedeli’ ile ilgili sözler sarf eden Amcaoğlu, vergide tekerrürün yasalara karşı suç işlemek olduğunu belirtti.

22 Şubat tarihinde geçirilen nizamname ile birlikte iki ayda bir tarife belirleme şansının sağlandığını söyleyen Amcaoğlu, “Hem alıyorsunuz hem de bir kez daha almakla ilgili yaptığınız sözleşmelerin hilafına aykırı gelecek mevzuatı Bakanlar Kurulu’ndan geçiriyorsunuz” dedi.

Amcaoğlu, bir önceki bakan Sunat Atun’un bu öneriyi uzmanların hazırlaması sonucu Bakanlar Kurulu’na götürdüğünü de ifade etti.