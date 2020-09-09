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Amcaoğlu: Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde gerekli önlem alındı

9 Eylül 2020
Olgun Amcaoğlu

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlıkta gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı

Maliye Bakanlığı’nda çalışan bir santral görevlisinin geçtiğimiz Cuma günü PCR test sonucunun pozitif çıkması üzerine, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun talimatı üzerine dün bakanlıkta sağlık ekipleri tarafından tüm personele PCR testi yapılmaya başlandı.

Yapılan testlerin sonucunda Hazine ve Muhasebe Dairesi’nde bir personelde pozitif sonucun çıkması üzerine ilgili daire ile birlikte Maliye Bakanlığı’na bağlı tüm dairelerde rotasyona dönüldü.

Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendiren Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlıkta gerekli tedbirlerin alındığını, ilgili dairenin tüm personelinin temaslı olma ihtimali göz önünde bulundurularak tedbir amaçlı Pazar gününe kadar evlerinde izole edilmesini sağladıklarını açıkladı.

Hazine ve Muhasebe personelinin tümünün, Pazar günü ikinci kez PCR testlerinin alınacağını duyuran Amcaoğlu, sürecin devamında Hazine ve Muhasebe Dairesi başta olmak üzere Maliye Bakanlığı’na bağlı tüm dairelerde rotasyonlu çalışmalara devam edeceğini, bu anlamda ödemelerinde sekteye uğramayacağını söyledi.

Bazı basın yayın organlarında iddia edilen haberlerin aksine Bütçe ve Gümrük Dairelerinde herhangi bir pozitif vakanın olmadığını kaydeden Maliye Bakanı, tedbir amaçlı bakanlığa ait tüm dairelerde rotasyona dönüldüğünü kaydetti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlığa ait tüm dairelerde ateş ölçer, dezenfekte işlemlerinin aralıksız sürdüğünü, maskeli girişlerin denetimlerinin sıkı bir şekilde devam edildiğini de kaydederek, vatandaşlara, maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı ve dikkatli olmalarını da tavsiye etti.


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