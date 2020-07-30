Ambulans var hemşire yok

Gürsel Karagözlü

Yaklaşık 70 bin bölge vatandaşına hizmet veren Cengiz Topel Hastanesi saat 21.00’den sonra boş kalacak. Şuan görevi başında olan 3 hemşire mesai süreleri dolduktan sonra hizmet vermeyecek. Hastanede sadece 1 doktor ve 2 ambulans şöförü görevi başında kalacak.

Siyah çelenkle protesto ettiler

Ocak ayından beridir ek mesai ücretlerini alamadığı için bugünden itibaren “ek mesaiye kalmama” eylemi başlatan 5 sendika bugün Sağlık ve Maliye bakanlıklarını siyah çelenkle protesto etmişti.