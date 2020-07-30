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Ambulans var hemşire yok

30 Temmuz 2020
Cengiz Topel Hastanesi, doktor, hemşire, hastane,

Gürsel Karagözlü

Yaklaşık 70 bin bölge vatandaşına hizmet veren Cengiz Topel Hastanesi saat 21.00’den sonra boş kalacak. Şuan görevi başında olan 3 hemşire mesai süreleri dolduktan sonra hizmet vermeyecek. Hastanede sadece 1 doktor ve 2 ambulans şöförü görevi başında kalacak.

Siyah çelenkle protesto ettiler

Ocak ayından beridir ek mesai ücretlerini alamadığı için bugünden itibaren “ek mesaiye kalmama” eylemi başlatan 5 sendika bugün Sağlık ve Maliye bakanlıklarını siyah çelenkle protesto etmişti.

 


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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