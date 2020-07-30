Unicap Enterprises ltd genel kurulu yapıldı. “Birlikte Yapabiliriz” anlayışı ile Aralık 2016 tarihinde kurulan ve halka açık 85 ortaklı şirketin genel kurulu 29 Temmuz tarihinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Toplantıda, ‘Kıbrıs’ta Türk varlığının gelişerek sürdürülmesi; yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve rekabet gücünün artması ile güçlü yapıların oluşturulmasının ilke edinildiği belirtildi. Ticari aklın yanı sıra sosyal ve toplumsal yaklaşımları da olan, finans ve uluslararası bilgi kaynaklarına erişebilen bir girişim oluşturulduğu ifade edildi. Toplumda tasarruf alışkanlığını geliştirerek; geniş tabanlı şirket yapısıyla; yeni niş iş alanlarında yatırımlar yapmayı vemevcut kuruluşların dönüşüme açılmaları halinde ortaklıklar oluşturmayımisyon edinildiği belirtildi.

Şirketin; insan kaynağından etkin bir şekilde yararlanmak, yaratılacak yeni iş alanlarından elde edilecek başarının ve mevcut kuruluşların daha iyi yönetilmesiyle elde edilecek gelirin geniş tabana yayılmasıyla gelir dağılımının iyileştirilmesi vizyonu ile hareket ettiği ifade edildi.

Benzer oluşumların KKTC genelinde yaygınlaştırılması ve güçlü ekonomik yapılar ile ekonominin büyümesi ve dengeli bir gelir dağılımı ile refah seviyesinin artırılmasının hedeflendiği, bununla birlikte

KKTC’de gerçekleştirilecek yeni veya geliştirme yatırımlarında kamu yararını öne alan her türlü işbirliğine hazır olduğu vurgulandı.

Farklı alanlarda çalışmalarını yürüten şirketin ilk yatırımını ‘iyi tarım uygulamalarından’ ‘teknolojik serada topraksız tarım’ alanında gerçekleşti.

Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 20 Ekim 2017 tarihinde ‘Teknolojik Serada Topraksız Tarım‘ yatırımı kararı alındığı belirtildi.

Farklı alanlarda çalışmalarını yürüten şirketin ilk yatırımını ‘iyi tarım uygulamalarından’ ‘teknolojik serada topraksız tarım’ alanında gerçekleştirildiği, ‘Global GAP Sertifikalı’ paketli domatesi ‘Unicap Life’ markası ile bu yıl tüketici ile buluşturduğu belirtildi. Halk tarafından olumlu geri dönüşler alınmasından dolayı şirket için hem mutluluk kaynağı hem de ileri ki yatırımlar için bir motive kaynağı yarattığına vurgu yapıldı. ‘Teknolojik serada topraksız tarım’ uygulamaları ile atıl durumda olan ve toprakta tarım uygulamalarının yapılamadığı arazilerin ekonomiye kazandırılmasının sağlamış olacağı, bu yatırım ile örnek teşkil etmeyi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine imkan sağlamayı ve bu sayede sektörel dönüşümün sağlanarak sağlıklı-nitelikli tarım ürünü ile halkımızı buluşturmaya devam edilmesini hedefledikleri ifade edildi.

Yatırım alanının oluşturulması sonrasında;12.000 fidan dikimi ile bombus arıları vasıtasıyla tozlanan, iklimlendirilmiş hijyen ve izole bir alanda üç çeşit domates üretiminin gerçekleştirildiği, şirket hissedarları ve çalışanlarına yönelik Global GAP Sertifika eğitim programının yapılması ve domates ürününün denetleme sonrası Akredite Arge Kontrol Raporu ve Sertifika ile belgenmesi ile üretim ve paketlemede sağlanan standartların sürdürülmesinin sağlandığı belirtildi. Bu standartlar ile Pandemi dönemi öncesi hijyen ve kontrollu üretimin gerçekleştirdiği ifade edildi.

Uluslararası kabul görecek niteliklerdeki üretim çabalarıile birlikte halkımıza ‘Unicap Life’ markası altında sunulan ürünler yeni dönemde de halkımızla buluşacak

Mart-Temmuz 2020 döneminde gerçekleştirilen domates üretiminin tamamlandığını, yeni fidanların Ağustos ayında ekilerek Kasım 2020-Temmuz 2021 döneminde üretimin gerçekleştirileceği belirtildi. Bu dönemde üretilecek olan ürünlerin de Global GAP Sertifikalı şekilde kalite ve hijyen standartlarından ödün vermeden halkımızla buluşacağı vurgulandı.

Şirket çalışmalarının, www.unicapenterprises.com, www.unicaplife.comweb sayfalarının yanı sıra Facebook ve Instagram da ‘unicap life’ adı altında sosyal medyada da paylaşıldığı ifade edildi.

Direktörler Kurulu Seçildi

Direktörler Kuruluna; Amber Ciddi Arabacı, Arsen Angı, Ayşe Tokel, Halil İnsel, Havva Yetkili, Mustafa Defteralı, Zeren Mungan seçildi.

Direktörler Kuruluna, murakıp tayin yetkisi verildi ve ilave görüşler alınarak Genel Kurul tamamlandı.