Amazon ormanlarının çevreye zararı, faydasını geçti

Araştırmacılar, “Amazon Havzasında, özellikle metan ve azot oksitten kaynaklanan mevcut ısınmanın, atmosferik karbondioksit emilimi ile sağladığı iklim hizmetini dengelediği ve büyük olasılıkla aştığı sonucuna vardık” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte, bu durumun ana nedenin bölgedeki insan faaliyetleri olduğu vurgulandı.

METAN GAZI, KÜRESEL ISINMANIN OLUŞUMUNDA KARBONDİOKSİTTEN 80 KAT DAHA ETKİLİ

Amazon’un ‘Dünya üzerindeki en büyük ekosistem karbon havuzlarından biri olduğunu’ belirten araştırmacılar, beş yıl boyunca insanlığın ürettiği tüm karbon emisyonlarına eşdeğer olan 200 gigatona kadar karbon depoladığını söyledi Ancak, bölgenin, karmaşık ekosistemi daha birçok beklenmedik etkiye yol açıyor. Örneğin, Amazon ağaçları tek başına tüm küresel metanın yüzde 3,5’ini çeşitli yollarla satıyor. Metan ise atmosferdeki ısıyı artırmada CO2’den yaklaşık 80 kat daha etkili.

AMAZON HAVZASI YÜZBİNLERCE İNEKLE DOLU

Diğer taraftan bilim insanları, Amazon’da da metan emisyonlarının arttığını çünkü ağaçların büyükbaş hayvan çiftliklerine yer açmak için yasa dışı bir şekilde kesildiğini aktardı. Bu geniş alanların, büyük miktarlarda sera gazı üreten yüzbinlerce inekle dolu olduğu belirtildi.

HALA GERİ DÖNDÜRÜLEBİLİR BİR NOKTADA

Öte yandan, araştırmacılar, n petrol, kömür ve diğer fosil yakıtların kullanımının durdurulması gibi eylemlerle Amazon’a verilen hasarın hala tersine çevrilebilmesinin mümkün olduğunu bildirildi. , Amazon ormanlarının dünya için hala çok önemli olduğuna dikkat çeken bilim insanları, onun değerli bir iklim varlığı haline gelmesi için yapılması gereken tek şeyin ormansızlaşmanın durması gerektiği olduğuna dikkat çekti.

BOLSONARO İNKAR ETMEYE DEVAM EDİYOR

Amazon ormanlarında geçen ağustos ayında ise 10 binden fazla yangının kaydedilmiş, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise “Amazon boyunca bir uçuş yapılsa tek bir yangın bile görülmez. Amazon, kendini koruyan ve alev almayan nemli bir ormandır” diyerek tepki çekmişti. Bolsonaro, geçen yıl INPE’nin Amazon’daki orman tahribatına dair raporunu da ‘abartılı’ bulmuş ve ajansın başkanı Ricardo Galvao’yu görevden almıştı. “Brezilya’nın Trump”ı olarak ün kazanan Jair Bolsonaro’nun devlet başkanlığında dünyanın akciğerlerini oluşturan Amazon ormanları tümüyle yok olma tehlikesiyle yüz yüze kaldı.

Bolsonaro’nun en iyi korunan kısımlarını oluşturan yerlilerin yaşadığı bölgeleri bile keresteciliğe, çiftçiliğe ve madenciliğe açması nedeniyle ormansızlaşmanın tavan yaptığı Amazon, rekor oranlardaki yangınlarla kül olmaya devam ediyor.