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Amazon, Facebook, Google ve Apple’ın CEO’ları ABD Kongresi’nde ifade verdi

30 Temmuz 2020
teknoloji devleri

Ülkenin en büyük 4 teknoloji şirketinin üst yöneticileri Kongre’de tekelleşme konusunda ifade vererek haklarındaki suçlamaları reddetti. ABD Başkanı Trump ise, “Eğer Kongre bu şirketlere adalet getirmezse bunu Başkanlık kararı ile ben yapacağım” dedi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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