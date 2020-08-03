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Altının ons fiyatı tarihi zirveyi gördü

3 Ağustos 2020
Altın fiyatları

Altının ons fiyatı 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini gördü.

Altının ons fiyatı, 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.972,16 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle tarihi zirvelerinde seyreden altının onsu, bugün rekorunu 1.985,18 dolara taşıdı.

Bugüne 1.983,20 dolardan başlayan altının onsu, saat 11.30 itibarıyla yüzde 0,16 azalışla 1.972,16 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 442,8 çeyrek altın ise 726,6 liradan işlem görüyor.

Geçen hafta 1.983,00 dolarla tarihi zirvesini gören ve haftayı yüzde 0,97 artışla 1.975,25 dolardan tamamlayan altının onsu, bu hafta rekorunu 1.985,18 dolara taşıdı.

Geçen haftayı yüzde 0,73 kazançla 443,15 liradan tamamlayın altının gram fiyatı da bugün uluslararası piyasalarda 446,06 lirayla rekor seviyeyi görmesinin ardından yüzde 0,15 azalışla 442,35 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise öğleden sonra ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgulayan analistler, 1,970 doların ise destek olarak takip edileceğini kaydetti.


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