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Garfield eski sahiplerini bulmak için 65 kilometre yolculuk yaptı

3 Ağustos 2020
Garfield

İngiltere’de yaşayan Garfield isimli turuncu tekir kedi, eski sahiplerini bulmak için yeni evinden kaçtı. Yaklaşık 7 hafta süren 65 kilometrelik bir yolculuğun ardından 3 yaşındaki erkek kedi amacına ulaştı. Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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