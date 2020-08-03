Garfield eski sahiplerini bulmak için 65 kilometre yolculuk yaptı

\u0130ngiltere\u2019de ya\u015fayan Garfield isimli turuncu tekir kedi, eski sahiplerini bulmak i\u00e7in yeni evinden ka\u00e7t\u0131. Yakla\u015f\u0131k 7 hafta s\u00fcren 65 kilometrelik bir yolculu\u011fun ard\u0131ndan 3 ya\u015f\u0131ndaki erkek kedi amac\u0131na ula\u015ft\u0131. Ya\u015fanan olay sosyal medyada g\u00fcndem oldu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de ba\u015fkent Londra\u2019n\u0131n kuzeyinde yer alan Shillington b\u00f6lgesinde ya\u015fayan Neil (53) ve Lease (43) Payne adl\u0131 \u00e7ift, \u00e7ocuklar\u0131 evden ayr\u0131ld\u0131ktan sonra do\u011fumundan beri bakt\u0131klar\u0131 Garfield adl\u0131 kediyi yeniden sahiplendirmeye karar verdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nYEN\u0130 EV\u0130NDEN KA\u00c7TI\r\nAncak 3 ay\u0131ndaki turuncu tekir, 20 Haziran\u2019da Londra\u2019n\u0131n Enfield mahallesindeki yeni evinden ka\u00e7t\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nBununla birlikte, 3 \u00e7ocuk babas\u0131 Neil ge\u00e7en Pe\u015fembe g\u00fcn\u00fc, Garfiael\u2019i kap\u0131s\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde g\u00f6r\u00fcnce hayat\u0131n\u0131n en duygulu anlar\u0131ndan birini ya\u015fad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n7 HAFTADA 65 K\u0130LOMETRE YOLCULUK\r\n\u201c\u0130nan\u0131lmazd\u0131. \u0130lk \u00f6nce onun oldu\u011funa inanamad\u0131m. Bana bak\u0131yordu, a\u011flamaya ba\u015flad\u0131m. Ard\u0131ndan Lease\u2019in \u00fczerine z\u0131plad\u0131. Bizi bulmak i\u00e7in 65 kilometre kat etmi\u015fti. Muhte\u015femdi\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nKonuyla ilgli a\u00e7\u0131klama yapan Neil\u2019in e\u015fi Lease ise \u201cOnun yeri bizim yan\u0131m\u0131z. Bu olay onunla sonsuza kadar birlikte olmam\u0131z gerekti\u011fini kan\u0131tlad\u0131. Onu yeni sahiplerine geri g\u00f6ndermeyece\u011fiz\u201d dedi.\r\n\r\nOlay\u0131n sosyal medyada payla\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndandan ise Garfield bir anda g\u00fcndem oldu. Y\u00fczlerce kullan\u0131c\u0131 Payne \u00e7ifti ve Garfield'a iyi dileklerini iletti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n