Alsancak’ta feci kaza: 1 yaralı

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda gerçekleşen trafik kazasında 22 yaşındaki Yiğit Yorum Erdoğan yaralandı

Polisten verilen bilgiye göre, saat 02.30’da meydana gelen kazada, araç sürücüsü Erdoğan, LY 395 plakalı aracıyla Girne istikametine doğru seyrederken, sola meyilli viraja girdiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Yolun solundan çıkıp araç, çelik bariyerlere çarptıktan sonra kendi etrafında dönerek, banket üzerinde bulunan tabelaya ve çelik bariyer başlangıcına da çarptı ve boş tarla içinde durdu.

Kazada yaralanan Erdoğan, Girne Akçicek Hastanesi’nde ilk müdahelesinin yapılmasının ardından, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.