HAYAT BÖYLE KALSAYDI -1

Köşklüçiftlik eski Köşklüçiftlik olsun isterdim, tek tek bahçeli evleri ve avlularında taş havuzları ve evlerin tepesinde yel değirmenleri.

Yel değirmenleri ile serviler türkü söylesin isterdim; Kanlıdere, kuşlar ve efkaliptolar neşeli…

…

Lefkoşa sokaklarında çocuklar pirili oynasın isterdim, hisarlarda lingiri.

Her bir sokağı -ki birbirine utangaç yanaşmaktaydılar biraz da tedirgin- tenha olsun isterdim ve kış gecelerinde Salepçinin sesi yankılansındı köşe ve bucaklarında.

Köşe bakkalları kapanmasınlar, sokaklarını terk etmesinler isterdim, bir de terzilerin ve berberlerin…

…

Zaman hızla akıp gitmesin isterdim, ne haftalar, ne aylar ne yıllar; sanki her şey ve herkes ve sanki her ev ve her meydan olduğu yerde dursundu.

Mektup yazmak isterdim, postaya gitmek, zarfa pul yapıştırmak ve bir şeylere hasret kalmak isterdim varsın geberesiye olsundu bu hasret.

Bisiklete binmek,

Pastaneye gitmek,

Okuldan kaçmak,

Nöbette kitap okumak,

Bir kara fırından sıcak esmer ekmek almak isterdim.

Sonra bir pikaba 45’lik plak koymak ve bahar akşamlarında cigaramı yakıp dumanını yıldızlara savurmak isterdim en güzel şarkılarla birlikte…

…

Kız Lisesi ve Lefkoşa Türk Lisesi aynı yerlerinde olsun isterdim, okul çıkışında otobüsler beklesindi, bisikleti olanlar bisikletlerini alsın, yaya olanlar Lefkoşa sokaklarına dağılsın.

Sıcak havalarda Galadari’den ayran içmek isterdim yine, bir de Boğaz’daki Ayrancı’dan ki ayranları biraz ekşi ve bol naneli.

Hayat böyle olsaydı, böyle kalsaydı…