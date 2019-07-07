Almanya ile İtalya arasında ‘kapalı liman’ politikası tartışması

İtalyan hükümetinin, Akdeniz’de göçmenleri kurtarmak için çalışan yardım kuruluşlarının gemilerine liman açmayı reddetme politikası nedeniyle Roma ve Berlin yönetimleri arasında atışma yaşanıyor.

Alman İçişleri Bakanı, İtalyan mevkidaşına bir mektup yazarak “kapalı limanlar” politikasını yeniden gözden geçirmesini istedi. İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’nin bu talebe yanıtı, “Hayır, hayır, kesinlikle hayır!” oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İtalyan mevkidaşı Salvini’ye yazdığı mektupta “İtalyan limanlarını açmayı reddetme tutumunuzu tekrar gözden geçirmenizi rica ediyorum” dedi.

Seehofer mektubunda,”Denizden kurtarılmış insanları taşıyan gemilerin haftalarca Akdeniz’de sürüklenmesinin sorumlusu olamayız” ifadelerini kullandı.

Salvini ise Seehofer’a, Facebook’tan yayımladığı video ile yanıt verdi:

“Alman hükümeti benden limanları açıp tüm göçmenlerin karaya inmesine izin vermemi istemiş. Hayır, hayır, kesinlikle hayır!”

Salvini ayrıca, “Esas biz Merkel hükümetinden, insan kaçakçılarına yardım eden gemilerden Alman bayrağını geri çekmelerini ve İtalyan yasalarını hiçe sayan vatandaşlarını ülkelerine geri almalarını istiyoruz” dedi.

Almanya merkezli Sea Watch örgütüne ait Sea-Watch 3 gemisi geçen ay Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle 16 gün boyunca güvenli bir liman açılmasını beklemişti. Sonunda geminin Alman vatandaşı kaptanı Carola Rackete, gemideki durumun acil durum teşkil ettiği gerekçesiyle İtalya’nın izin vermemesine rağmen Lampedusa limanına yanaşmıştı.

Rackete, limana girişini engellemeye çalışan İtalyan polis teknesine direndiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Kaptan, birkaç gün ev hapsinde tutulduktan sonra çıkarıldığı mahkemede bu direnişi “hayat kurtarmak adına” gösterdiği gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Rackete hakkında yasa dışı göçe yardım ettiği iddiasıyla açılan soruşturma ise devam ediyor.

Der neue SPIEGEL ist da! Diese Woche auf dem Titel: #CarolaRackete. Die Kapitänin der "Sea Watch 3" spricht im Interview über die dramatische Rettungsfahrt. Ab jetzt auf spiegel./spiegel – oder ab morgen an eurem Lieblingskiosk. pic.twitter.com/oxnPDQtCYA — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) July 5, 2019

Der Spiegel: Kaptan Avrupa

31 yaşındaki Kaptan Rackete, İtalya ile yaşanan bu kriz üzerine Salvini’nin baş hedeflerinden biri haline geldi. Öte yandan, İtalya’nın göç karşıtı-popülist hükümetine ve Avrupa’nın göç konusundaki tutumuna karşı çıkan kesimler içinse Rackete sembol bir isme dönüştü.

Almanya’da yayımlanan Der Spiegel dergisi Rackete’nin fotoğrafını kapak yaparak “Kaptan Avrupa” başlığını attı.

İtalya’da hükümetin göç politikasını sıklıkla eleştiren L’Espresso dergisi de bugünkü sayısının kapağında Rackete ve Salvini’nin fotoğraflarını yan yana bastı ve “Kaptanlar ve olmayanlar” başlığını kullandı.

Aşırı sağcı Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini destekçileri tarafından “Kaptan” olarak anılıyor.

Rackete, serbest kalmasının ardından La Repubblica gazetesine verdiği mülakatta tekrar aynı durumda kalsa yine aynı şeyi yapacağını söyledi. Rackete ayrıca kendisine “korsan”, “suçlu” gibi ithamlarda bulunan Salvini hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.

Questa è la copertina dell'Espresso che sarà in edicola da domenica. Da una parte c'è una ragazza che salva vite. Dall'altra un leader che specula sulle paure #capitanieno 💻 Per abbonarsi all'edizione digitale e leggerne i contenuti in anteprima https://t.co/DT6PLqtwpO pic.twitter.com/CVoZfft3vj — L'Espresso (@espressonline) July 5, 2019

İki gemi ile daha kriz

Sea Watch vakasının yankıları sürerken iki yardım gemisi daha Akdeniz’de kurtardığı göçmenleri karaya çıkarabilmek için İtalya ile kriz yaşadı.

Mediterranea örgütüne ait İtalya bandıralı Alex gemisi, yaklaşık 2 gün boyunca liman açılması taleplerine yanıt alamayınca dün izinsiz olarak İtalya’nın Lampedusa limanına yanaştı.

Hijyenik koşulların tahammül edilemez hale geldiği gerekçesiyle izni olmasa da limana yanaşan gemideki 41 göçmen böylece karaya çıkabildi. Gemiye el koyulması ve para cezasına çarptırılması olası.

La barca a vela Alex di #Mediterranea ha attraccato al porto di Lampedusa con 41 naufraghi a bordo. #SavingHumans pic.twitter.com/eybOlo4bZg — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) July 6, 2019

Geminin kaptanı hakkında da ‘yasa dışı göçe yardım’ suçlamasıyla soruşturma açıldı.

Almanya merkezli Sea Eye kuruluşuna ait Alan Kurdi gemisi de denizden kurtardığı 65 göçmenle geçen Cuma gününden bu yana güvenli bir liman açılmasını bekliyor.

İtalya’nın Lampedusa limanına yanaşma talebi reddedilen gemi daha sonra Malta’ya doğru rota kırdı.