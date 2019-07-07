Dünya

Disney yıldızı Cameron Boyce, 20 yaşında hayatını kaybetti

7 Temmuz 2019

Disney yapımlarında ‘çocuk yıldız’ olarak ismini duyuran aktör Cameron Boyce, 20 yaşında hayatını kaybetti.

Aile adına açıklama yapan bir sözcü, Boyce’un uykusunda geçirdiği bir nöbet nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Boyce, Amerikalı dev yapım şirketi Disney’in “Descendants” isimli filminde ve televizyon şovu Jessie’deki rolü ile tanınıyordu.

Cameron Boyce’un ölümü ile ilgili yapılan açıklamada “süre gelen tıbbi bir durumu” olduğu da belirtildi.

Genç aktör, Mirrors isimli korku filminde rol alarak şov dünyasına adıma attı.

Ardından da ünlü Amerikalı aktör Adam Sandler’ın Grown Ups isimli filminde rol aldı.

Boyce’un ismini duyuran ise Disney kanalında yayınlanan Jessie isimli dizi oldu.

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