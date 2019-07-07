Disney yıldızı Cameron Boyce, 20 yaşında hayatını kaybetti

Siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı

Disney Televizyonu da Boyce’un ölümü ile ilgili bir taziye mesajı yayımladı ve “O genç yaşından itibaren insanların hayatlarında bir fark yaratma arzusu ile doluydu” denildi.

Cameron Boyce ölümünden bir gün önce, siyah beyaz bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı.

Ailesi adına yapılan açıklamada, “içinde bulunduğumuz bu çok zor zamanda, yaşadıklarımıza özen gösterilmesini istiyoruz” denildi.