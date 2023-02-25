Alman rock grubunun konserinde depremzedeler için 1 milyon avrodan fazla para toplandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Alman rock grubunun konserinde depremzedeler için 1 milyon avrodan fazla para toplandı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Alman rock grubu Toten Hosen

Alman rock grubu Toten Hosen’in, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerden zarar görenlerle dayanışma için düzenlediği konserde, 1 milyon avronun üzerinde para toplandı.

Düsseldorf’ta düzenlenen konser öncesi satışa sunulan biletler 1 saat içinde tükenirken, konser biletlerinin yanı sıra yapılan bağışlarla toplanan paranın bir milyon avroyu aştığı belirtildi.

Grubun solisti Campino’nun, “deprem nedeniyle sadece yas tutmak yerine, depremzedeler için harekete geçme” çağrısında bulunduğu konserde, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.


10 bin kişinin izlediği konserden elde edilen gelirin tamamının depremzedelere bağışlandığı açıklandı.

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