Fenerbahçe Kadıköy’de farklı kazandı
Türkiye futbol Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor’u 4-0 yendi. Konuk ekipte Diouf 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 45 yaptı. Sarı lacivertliler gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
8 maçlık galibiyet hasreti çeken Konyaspor ise 27 puanda kaldı. Yeşil beyazlılar gelecek hafta Giresunspor’u konuk edecek.
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