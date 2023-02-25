Fenerbahçe Kadıköy’de farklı kazandı

Türkiye futbol Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor’u 4-0 yendi. Konuk ekipte Diouf 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 45 yaptı. Sarı lacivertliler gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

8 maçlık galibiyet hasreti çeken Konyaspor ise 27 puanda kaldı. Yeşil beyazlılar gelecek hafta Giresunspor’u konuk edecek.