Fenerbahçe Kadıköy’de farklı kazandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Şubat 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Fenerbahçe Kadıköy’de farklı kazandı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Fenerbahçe Kadıköy’de farklı kazandı

Türkiye futbol Süper Lig’in 23. hafta erteleme maçında Fenerbahçe sahasında Konyaspor’u 4-0 yendi. Konuk ekipte Diouf 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 45 yaptı. Sarı lacivertliler gelecek hafta deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

8 maçlık galibiyet hasreti çeken Konyaspor ise 27 puanda kaldı. Yeşil beyazlılar gelecek hafta Giresunspor’u konuk edecek.

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