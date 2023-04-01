Ali Yöney, Gönyeli-Çetinkaya maçını yorumladı

Futbol Süper Ligin alt sıralarını ilgilendiren mücadelede, “Tepe”de Gönyeli – Çetinkaya mücadelesini izledik bugün.

Maçı kazanan büyük avantaj sağlaycaktı. Çetinkaya zorluk derecesi yüksek olan maçta tepede ilk devrede bulmuş olduğu 2 golle soyunma odasına rahat gitti. İkinci devre başında bulmuş olduğu 3.golle maçı bitirdi.

Gönyeli teknik heyetinin kararı olsa gerek, savunma hattı Çetinkaya’nın golcüsü aynı zamanda eski Gönyeliliyi oyundan attırma taktiği ile uğraştı ama başarılı olamadı.

Futbol oyununda savunma topu kaleden uzak tutabilirse takımları başarı gösterebilir çünkü kaleyi gole kapatmış olurlar. Etkili hücum oyuncusu kontrol edeyim derken sağ tarafından iki gol gördü Gönyeli kalesinde. Kader maçını rakibine yenilerek kendi evinde kaybetti.

Gönyeli bu maçı kaybederek çok şey kaybetti bence. Süper Ligde başarılı olamadı ve ligden büyük olasılıkla düşmüş olacaktır.

Çetinkaya teknik direktör Cemal hocam rakip savunmanın birebir sıkı markajin zaaflarindan yararlandı. Sağ kenardan geliştirmiş olduğu ataklarla maçı kazanmış oldu. Böylelikle ligde de düşme hattının üstüne çıktı.

Her iki takımında kader maçı olan müsabakada, Cemal hocam daha iyi hazırlanıp, takımını daha iyi yöneterek galip gelmesini bildi. Gönyeli’ye tereddüt ile geldiği maçtan, rahatlıkla çıktı Çetinkaya.

Kader maçında hakem Utku Hamamcıoğlu ve yardımcıları başarılı yönetim gösterdiler. Sahadan ayrılırken hakem konuşulmadı. Kader maçının olaysız ve sakin tamamlanmasının baş aktörü federasyonun doğru hakem tayini ve Utku hocamız olmuştur.