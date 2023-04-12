Ali Yöney, Göçmenköy-Cihangir maçını yorumladı; Avantaj Göçmenlerin

Futbolda Northernland Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında Göçmenköy, konuk ettiği Cihangir’i tek golle mağlup etmeyi başardı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde ikinci maç sonucuna göre finale kalan takım belirlenmiş olacaktır. Atatürk Stadı’nda 1-0 neticesinde kazanan Göcmenköy oldu ve Cihangir’deki mücadele sonucunda her türlü alacağı beraberlik kendilerine finali getirecek.

Göçmenler ikinci devrede kalesini gole kapattı. “İkinci golü atsamda olur, ama benim kalemde gol görmeyim” düşüncesi başarılı oldu.

İkinci devrede sahadaki oyun anlayışı gol yemeden ikinci golü bulmaktı. Amaçlarının gerçekleştirilmesi işe yarayıp yaramayacak mı ikinci mücadelenin sonunda belli olmuş olacaktır ama Göçmenler “ilk raund bizim” dediler.

Cihangir, Göcmenköy kalecisi Yusuf’u geçemedi dersek yanlış olmaz. Kalesinde gördüğü gol sonunda rakibin oyununa ayak uydurdu Cihangir.

Gol atmaya muvaffak olamadı. Alınan skor kötü olmasa bile mücadeleden yenik ayrıldı. Final için ilk maçında istemiş olduğu skor avantajını alamadı. Cihangir kaderini ikinci maça bırakmış oldu.

İkinci maç çok çok zor olacaktır. Göçmenler kazandı ve futbolda kazanmak avantajdır. Ligin güçlü takım karşısında tek farklı galibiyet sevinci ikinci mücadeleye yansıyacak gibidir.

Hakemler başarılı yönetim gösterdi. Şimdiden belirtmekte yarar olur diye söylüyorum hakemlerin işleri ilk maçın da sonucu göz önüne alındığında daha da zorlaşmaktadır. Herkese kolay gelsin diliyorum.