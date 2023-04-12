Lise atletizmde finalistler belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2022-2023 öğretim yılı Şampiyon Melekler Gençler Atletizm Eleme Yarışmaları yapılan ikinci gün yarışları ile tamamlandı. Atatürk Stadı’nda yer alan yarışlar sonunda kızlarda ve erkeklerde finallere yükselen ekipler belirlendi.

Kurtuluş Lisesi ve YDK birinci

İlk gün elde edilen puanlar sonunda Kurtuluş Lisesi kızlarda elde ettiği liderliğini ikinci gün sonuna da taşıyarak elemeleri birinci olarak tamamladı. Kızlarda ikinci Yakın Doğu Üniversitesi, üçüncü Namık Kemal Lisesi ve dördüncü Girne Amerikan Koleji oldu. Erkeklerde ilk gün Kurtuluş Lisesi takım sıralamasında ilk basamakta yer alırken, ikinci gün yarışları sonunda Yakın Doğu Koleji birinci olma başarısı gösterdi. Kurtuluş Lisesi ikinci olurken, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi üçüncü ve Namık Kemal Lisesi dördüncü olarak kürsüye çıktı.

Finalistler

Her iki kategoride ilk dört takıma kupa takdimi yapılırken, ilk sekiz içerisine giren okullar 18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak finallere katılmaya hak kazandı. Takımsal sıralamada ilk sekize giren okullar şöyle:

Genç Kız Takım Sıralaması

Kurtuluş Lisesi 559 Puan Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 514 Puan Namık Kemal Lisesi 338 Puan Girne Amerikan Koleji 333 Puan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 280 Puan Türk Maarif Koleji 249 Puan Erenköy Lisesi 248 Puan Lefkoşa Türk Lisesi 246 Puan

Genç Erkek Takım Sıralaması

Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 795 Puan Kurtuluş Lisesi 790 Puan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 725 Puan Namık Kemal Lisesi 693 Puan Lefke Gazi Lisesi 673 Puan Lefkoşa Türk Lisesi 671 Puan Erenköy Lisesi 669 Puan Hala Sultan İlahiyat Koleji 643 Puan