Ali Yöney, Cihangir-MTG maçını yorumladı. “Toygar Davulcu farkı”

Futbolda Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Cihangir ile Mağusa Türk Gücü, soğuk ve fırtınalı bir havada karşılaştı.

Cihangir penaltılara kalan mücadelede, kaleci Cem Dursun’un muthiş performansı ve kurtarmış olduğu iki penaltıyla turu geçen takım oldu.

Toygar hocam Cihangir takımını iyi yönetti.

Mücadelede oyuncuların sahadaki dizilişi, sistemi, MTG’nin etkili silahları nasıl ve hangi oyuncularla durduracağına iyi çalışarak buna inanan bir takım yarattı, doğru adamlarla doğru işler yaptı.

Takımın forveti Babacar’ın kırmızı kar görmesi ile neredeyse uzatma bölümlerini 1 dakika kesik oynamaları bile disiplinden kopmalarına neden olmadı.

Rakibin gücünü bilerek ve “ben bu dakikadan sonra tur için maçı penaltılara götürmekten başka şansım yok” anlayışı ile savunmayı ön planda tutmayı istemesi başarılı olmuştur.

Takım savunmasında kaleci Cem Dursun ve önündeki Nurettin yönetimindeki savunma çok başarılıydı. Cihangir güçlü rakibine karşı ilk maçta da istediği sonucu almıştı ve turu kendi sahasında atlayarak, başkanlarının sponsoru olduğu kupada MTG’yi saf dışı bıraktı.

MTG, maç boyunca daha iyi organize atak yapıyor görünse de, topu üç direğin arasından geçirmeye muvaffak olamadı. MTG sezon açılışında bütün kupalarI kazanma hedefiyle lige başladı. Ancak dün Cihangir karşısında aldıkları mağlubiyet sonunda kupadan elenmiş oldular.

MTG ligde en yakın rakipleri Cihangir ve Lefke ile ligde yine karşı karşıya gelecek. Futbolun şakası olmaz.

Çeyrek final rövanşında zorlu maça federasyon doğru hakem tayini yaptı. Fehim Dayı ve yardımcıları Arif Malek, Sabriye Atikoğlu yüksek tansiyonlu müsabakayı başarılı yönetmiş oldular.