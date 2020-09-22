Ali ve Sofu Altınbaş gözaltında alındı

\u0130stanbul merkezli 12 ilde ger\u00e7ekte olmayan gemileri varm\u0131\u015f gibi g\u00f6stererek akaryak\u0131t vurgunu yapt\u0131\u011f\u0131 iddia edilen bir \u015febekeye operasyon d\u00fczenlendi. Operasyon kapsam\u0131nda \u00fcnl\u00fc i\u015f insanlar\u0131 Ali Alt\u0131nba\u015f ve Sofu Alt\u0131nba\u015f g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Sofu Alt\u0131nba\u015f'\u0131n sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 sebebiyle ifadesinin ard\u0131ndan serbest kald\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Mali Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, bir su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fcn\u00fcn, sahte belge d\u00fczenleyerek olmayan veya faal bulunmayan gemi, yat veya tekne gibi deniz ara\u00e7lar\u0131na akaryak\u0131t alarak kamu kurumlar\u0131n\u0131 doland\u0131r\u0131p haks\u0131z kazan\u00e7 elde etti\u011fi ve devleti 21 milyon lira vergi kayb\u0131na u\u011fratt\u0131\u011f\u0131 istihbarat\u0131 \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n12 \u0130LDE E\u015e ZAMANLI OPERASYON\r\nSoru\u015fturma kapsam\u0131nda, haklar\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verilen 60 \u015f\u00fcphelinin yakalanmas\u0131 i\u00e7in \u0130stanbul merkezli 12 ilde e\u015f zamanl\u0131 operasyon ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n22 M\u0130LYONLUK KAYIP\r\nMali polisin ilk tespitine g\u00f6re, 6 ayl\u0131k s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmada devletin 22 milyon lira zarara u\u011frat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Deniz ara\u00e7lar\u0131nda \u00d6TV'nin olmamas\u0131 sebebiyle devleti b\u00fcy\u00fck zarara u\u011fratan su\u00e7 \u015febekesinin \u00e7\u00f6kertilmesi i\u00e7in operasyon haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131 yap\u0131ld\u0131. Haklar\u0131nda yakalama karar\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131lan 60 ki\u015finin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in bu sabaha kar\u015f\u0131 12 ilde bask\u0131nlar d\u00fczenlendi.\r\nALTINBA\u015eLAR DA G\u00d6ZALTINA ALINDI\r\nOperasyonda, 35 \u015f\u00fcpheli g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Soru\u015fturma kapsam\u0131nda Alt\u0131nba\u015f \u00dcniversitesi M\u00fctevelli Heyeti Ba\u015fkan\u0131 Ali Alt\u0131nba\u015f ile Alt\u0131nba\u015f Vakf\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Sofu Alt\u0131nba\u015f\u2019\u0131n da g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Sofu Alt\u0131nba\u015f'\u0131n sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131 sebebiyle ifadesinin ard\u0131ndan serbest kald\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\nY\u00d6NELT\u0130LEN SU\u00c7LAMALAR\r\n\u015e\u00fcpheliler \u201cSu\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc kurmak\u201d \u201c\u00fcye olmak\u201d, \u201cnitelikli doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k\u201d, \u201cresmi belgede sahtecilik\u201dle su\u00e7lan\u0131yor.\r\n\r\nKaynak: Cumhuriyet Gazetesi\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n