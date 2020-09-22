KıbrısManşetTürkiye

Ali ve Sofu Altınbaş gözaltında alındı

22 Eylül 2020
Ali Altınbaş

İstanbul merkezli 12 ilde gerçekte olmayan gemileri varmış gibi göstererek akaryakıt vurgunu yaptığı iddia edilen bir şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ünlü iş insanları Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş gözaltına alındı. Sofu Altınbaş’ın sağlık sorunları sebebiyle ifadesinin ardından serbest kaldığı belirtildi.


Etiketler
22 Eylül 2020

Başa dön tuşu