Ali ve Sofu Altınbaş gözaltında alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün, sahte belge düzenleyerek olmayan veya faal bulunmayan gemi, yat veya tekne gibi deniz araçlarına akaryakıt alarak kamu kurumlarını dolandırıp haksız kazanç elde ettiği ve devleti 21 milyon lira vergi kaybına uğrattığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

22 MİLYONLUK KAYIP

Mali polisin ilk tespitine göre, 6 aylık süren çalışmada devletin 22 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıkarıldı. Deniz araçlarında ÖTV’nin olmaması sebebiyle devleti büyük zarara uğratan suç şebekesinin çökertilmesi için operasyon hazırlığı yapıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 60 kişinin gözaltına alınması için bu sabaha karşı 12 ilde baskınlar düzenlendi.

ALTINBAŞLAR DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Sofu Altınbaş’ın sağlık sorunları sebebiyle ifadesinin ardından serbest kaldığı belirtildi.

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Şüpheliler “Suç örgütü kurmak” “üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik”le suçlanıyor.

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi