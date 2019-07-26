Magazin

Aleyna Tilki’nin 1 milyon TL’lik heykeli yapılacak

26 Temmuz 2019

Şarkıcı Aleyna Tilki, dünyaca ünlü liderler, sanatçılar ve sporcuların balmumu heykellerinin bulunduğu ‘Madame Tussauds Müzesi’nin, İstanbul şubesinde yer alacak.

Posta’dan Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Aleyna Tilki, hazırlık için müzenin Londra’daki merkezinden gelecek kreatif ekiple buluşacak.

Genç şarkıcının saç, göz rengi taranacak, pozu belirlenip ölçüleri alınacak.

Tilki, balmumu figüre giydirilecek elbisesini de belirleyip müzeye teslim edecek.

Bir figürün yapımı için 40 kişi 8 ay çalışırken, heykel yaklaşık 200 bin dolara (1 milyon 100 binTL) mâl oluyor.

Müzedeki bazı sanatçılar

Müzede yer alan sanatçılar arasında ise Zeki Müren, Haldun Dormen, Gülriz Sururi, Adile Naşit, Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Barış Manço, Beren Saat, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz ve Beyazıt Öztürk var.

Etiketler

İlgili Makaleler

Jennifer Lopez’den düğün gibi 50. yaş kutlaması

26 Temmuz 2019

Konak ve İmamoğlu yakın arkadaş

26 Temmuz 2019

Gündeş’ten beşi bir yerde!

26 Temmuz 2019

Çocuklar dansla büyüleyecek

26 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı