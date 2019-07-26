Kıbrıs

Amatör Denizcilik Eğitimi ve Sınavı’na katılanlar içi yarın Gazimağusa Limanı’nda etkinlik düzenleniyor

26 Temmuz 2019
bayındırlık-ve-ulaştırma-bakanlığı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Kıbrıs Türk Deniz İşletmeleri, İTÜ KKTC ve Mağusa Denizciler Birliği, Amatör Denizcilik Eğitimi ve Sınavı’na katılanlar için Gazimağusa Limanı’nda etkinlik düzenliyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yarın saat 18.00’de Gazimağusa Limanında Bozcaada vapurunun demirlediği noktada başlayacak etkinlikte, Amatör Denizcilik Eğitim ve Sınavı’na katılımcılarına yönelik Bozcaada vapurunda pratik eğitim verilecek. Ardından DAÜ Gastronomi Bölümü tarafından balık-ekmek ikramı, DAÜ Müzik Bölümü öğrencileri tarafından müzik dinletisi yapılacak.
Etkinlikte ayrıca geçtiğimiz hafta KKTC deniz yetki alanlarında görevlendirilen Gemi Kurtaran Römorkörü personelinden, 1974 Barış harekatı gazisi Murat Çelik’e, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı tarafından plaket takdim edilecek.

Etiketler

İlgili Makaleler

Girne’deki kavga olayında üç kişi daha tutuklandı

26 Temmuz 2019

KTÖS Öğretmen adayları için seminer düzenledi

26 Temmuz 2019
merkez ankası

 Faiz oranları düşürüldü

26 Temmuz 2019
ani-ölüm

Batı Nil Virüsü teşhisiyle hastanede bulunan Hilmi Bolel hayatını kaybetti

26 Temmuz 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı