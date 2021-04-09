Alexander Satlaev darp, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarını kabul etmedi

Mahkemeye çıkarılan Alexander Satlaev Sanık, darp, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarının hiçbirini kabul etmedi.

Soygun ve tecavüz suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Merkezi Cezaevinden firar eden, yapılan aramalar sonucu 3 gün sonra yakalanan eski Rus Polis Müfettişi Alexander Satlaev dün itham edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde Başkan Fusün Cemaller Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevke Gazi’nin huzurunda tecavüz suçlarından itham edilen sanık için barodan atanan bir avukat da hazır bulundu.

Sanık, 2019 yılında Girne’de 17 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği, cinsel saldırıda bulunduğu ve darp ettiği gerekçesiyle itham edildi.

Sanık, darp, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarının hiçbirini kabul etmedi.

Mahkeme, sanığın davasını soygun suçundan da itham edilmek üzere ileri bir tarihe erteledi.