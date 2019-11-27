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Alev Afacan’nın resim sergisi Girne’de açıldı

27 Kasım 2019

 

Ressam Alev Erlat Afacan’ın kişisel resim sergisi Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştiriyor. Girne Belediyesi Sanat Galerisi, ressam Alev Erlat Afacan’ın; manzara, hat sanatı ve insan temalı kişisel resim sergisine sahipliği yapıyor. Sanatçı Afacan’ın eserleri, 26 Kasım ile 4 Aralık  tarihleri arasında  hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında Cumartesi günü ise 10:00-15:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Güngördü: Kültür ve sanata katkı yapıyor

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açılışta yaptığı konuşmada, Alev Afacan’nın birbirinden güzel eserler yaptığını belirterek,  kültür ve sanata katkıda bulunduğunu söyledi. Başkan Güngördü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin sanatçı Afacan’nın resim sergisine ev sahipliği yapmasının gururunu yaşadığını ifade etti.

 

Afacan: Sanatçılara imkan doğdu

Seramik sanatçısı Alev Afacan da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin kente kazandırılmasıyla kültür ve sanat konularında sanatçılara önemli bir imkan doğduğunu söyledi. Alev Afacan, sergiyi gerçekleştirmesini sağlayan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

 

 

 

 

 



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