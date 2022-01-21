Akpınar: Oy kullanmak anayasal bir haktır, Covid-19 pozitif olan seçmenler de bu haklarını kullanabilmelidir

Demokrat Parti (DP) Girne 1nci Sıra Milletvekili Adayı Serhat Akpınar Covid-19 testleri pozitif olan seçmenlerin de oy kullanabilmesine yönelik bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada Akpınar; “KKTC Sağlık Bakanlığı 20 Ocak verilerine göre pozitif vaka oranı 5950’dir.

Daha önce Yüksek Seçim Kurulu temaslıların oy kullanabileceğine yönelik düzenleme yapmıştı. Ancak şu ana kadar, Covid-19 testi pozitif olan seçmen vatandaşlarımızın oylarını kullanabilmesi için herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak yaklaşık oy kullanması gereken vatandaşların %2,5’dan fazla bir oranı oy kullanamayacaktır. Bir başka deyişle yaklaşık 6000 vatandaşımız anayasal hakkından mahrum kalacaktır.

Halbuki bu hak ihlali, alınacak 20 araçlık seyyar seçim sandığı ve sağlık ekibi ile çözülebilecek bir konudur. Zaten bizim de siyaset sahnesine çıkmamızın bir nedeni insanımızın anayasal haklarının korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu’nu bu tedbiri almaya davet ediyorum. Gerekirse Girne bölgesinde biz de gerekli araç desteğini sağlayarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” dedi. Akpınar ayrıca bu açıklaması ile ilgili olarak uzman görüşü ve istişaresinin yapıldığını belirtti.