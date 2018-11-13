Köşe Yazarları

AKINCI’YA VEDA (Erdoğan ve Çavuşoğlu’na atfen…)

basaran duzgun banner

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın basın toplantısını izlemeye hazırlanırken geldi haber.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başbaşa görüştüler.”

Doğrusu şaşırmadım.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu zaten kapıyı açmıştı.

Anastasidis ile “başbaşa” görüşerek ve “değişik” görüşler ortaya koyarak suları bulandırmıştı.

Anastasidadis de kem-küm ederek durumun üstüne balıklama atlamıştı.

“Kıbrıslı Türkler azınlıktır, bizim muhatabımız Türkiye’dir” şeklindeki kadim Rum resmi görüşüne uygun bir şekilde Türkiye’yi muhatap alma pozisyonunu çok sevmişti.

Çavuşoğlu, Anastasiadis’le görüşme heyecanının verdiği havayla, Lefkoşa’ya gelip bizimkilere ayar çekercesine “Rumlar konfederasyon isterse siz ne dersiniz” diye sorguya çekmişti.

Çavuşoğlu, (talihsiz bir şekilde) Anastasidaidis’in söylediklerini konfederasyon olarak anlamıştı ama aslında “Kıbrıslı Türkler azınlıktır”dan başka bir şey değildi.

Nitekim müteakip süreçte bu düşüncelerini de açık bir şekilde dile getirdi.

“Doğal gazda Kıbrıslı Türkler mi karar verecek” diyerek aslında Kıbrıslı Türklere kısıtlı eşitlik verme niyetinde olduğunu belirtti.

***

Anastasiadis ile Erdoğan başbaşa görüştü mü?

Bilmiyorum.

Görüştülerse neyi ele aldılar?

Onu da bilmiyorum.

Bildiğim birtek şey vardır.

Akıncı’nın yalnız kaldığıdır.

Yazının başlığında “Akıncı’ya veda” derken de tam da bunu kast ediyorum.

1977’de Denktaş ile Makarios’un başbaşa vererek uzlaştıkları “iki toplumlu, iki bölgeli federasyon” terk edildi.

Anastasiadis tarafından terk edildi.

Çavuşoğlu (Erdoğan) tarafından terk edildi.

Dün akşam itibarıyla uluslar arası toplumdan ses çıkmadı.

Ve federasyon Akıncı’nın resmi tutumunda sadece bir grup Kıbrıslı Türk’ün savunduğu azınlık bir görüşe dönüştü.

Gerçek durum budur.

***

Ve bu durum Erdoğan yönetiminin son dönemki yalpalayan tutumundan ortaya çıkmıştır.

Anastasiadis de bu “yalpalamayı” değerlendirerek Kıbrıslı Türklere “Kızılderililer hakları” önermektedir.

Tarihi soru şudur;

Akıncı ile birlikte Kıbrıslı Türkler olarak Kıbrıs sorunundaki tarihi rolümüze veda edip Anastasiadis ve Ankara’nın biçtiği role mi razı olup tükenip gidecek miyiz, yoksa direnecek miyiz?

Shakespear’in dediği gibi;

“Olmak ya da olmamak..”

işte bütün mesele budur.

 




İlgili Makaleler

Ahmet Okan
13 Kasım 2018

Rençberin saati

Eşref Çetinel
13 Kasım 2018

Siyasi eşitliğimiz ve..

Ali YÖNEY
12 Kasım 2018

Cennetten gelen 3 puan

forest
12 Kasım 2018

Forest 90’da siftah etti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2018, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Kapalı