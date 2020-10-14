Akıncı’ya teşekkür mektubu

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya, 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılımı nedeniyle teşekkür mektubu gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Suver, mektubunda Akıncı’ya, minnet ve şükranlarını iletti.

Covid 19 salgını dolayısıyla bu yıl uydu aracılığıyla yapılan 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde, 45 ülkeden aktüel ve geçmiş cumhurbaşkanlarının yanı sıra başbakanlar, bakanlar, iş insanları, din adamları ve akademisyenler bir araya geldi.

Uydu vasıtasıyla dijital ortamda gerçekleştirilen zirveyi dünyada 69 bin 653 kişi takip etti.

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, mektubunda ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı’yı gelecek yıl İstanbul’da yapılması planlanan 24. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne davet etti.