Akıncı: Yurttaşların kendi geleceklerine sahip çıkmaları hayati bir konu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı siyasi partiler, belediye başkanları, muhtarlar ve sivil toplum örgütleri ile 4 Aralık’ta başlayarak 7 Aralık’a kadar devam edecek bir dizi toplantı yapacak.

25 Kasım Berlin görüşmesi ve sonuçları hakkında bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları 4 Aralık Çarşamba günü saat 16.00’da Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle başlayacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 5 Aralık Perşembe sabahı Belediye Başkanlarını, öğleden sonra ise Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilmeyen siyasi partileri bilgilendirecek.

6 Aralık Cuma sabahı Sivil Toplum Örgütleri ile yapılacak toplantının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, 7 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da da muhtarları bilgilendirecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önümüzdeki süreçte siyasi kurumların yanı sıra yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin ve yurttaşların bilgili olarak devrede olmasının ve kendi geleceklerine sahip çıkmalarının hayati bir konu olduğuna inandığını belirtmişti.