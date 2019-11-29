Brucella hastalığı zararı olan üreticilerin tazminatları ödendi

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürlüğü, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda Brucella hastalığı zararı olan 30 üreticiye, 5 büyükbaş ve 523 küçükbaş için toplam 167.400 TL tazminat ödendiğini duyurdu.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Brucella hastalığından dolayı meydana gelen zararlara ait tazminatların banka hesap numarası veren üreticilerin hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri kaydedildi.