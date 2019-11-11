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Akıncı: Soysal’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum

11 Kasım 2019
Mustafa Akıncı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayatını kaybeden Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal için taziye mesajı yayınladı:

“Uzun yıllar, Merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs konusunda danışmanlık görevini yürütmüş, 27 Mayıs 1960 Darbesi sonrası oluşturulan Kurucu Meclis’te Anayasa Komitesi’nde yer alarak 1961 Anayasası’nın hazırlanmasında etkin rol almış, TC Dışişleri Bakanlığı dahil birçok siyasi görevde bulunmuş Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.
Yaşama gözlerini yuman Mümtaz Soysal’a Tanrı’dan rahmet, geride bıraktıklarına, sevenlerine ve tüm Türk ulusuna başsağlığı diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayatını kaybeden Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal için taziye mesajı yayınladı:"Uzun…

KKTC Cumhurbaşkanlığı paylaştı: 11 Kasım 2019 Pazartesi

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

 

 



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