Vergisiz akaryakıt hakedişleri ödendi… Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, vergisiz akaryakıt hakedişlerinin ödendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 bitkisel üretim sezonu ve 2018 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla önceden % 70’i üreticilerin kartlarına işlenen vergisiz akaryakıt hakedişlerinin geriye kalan % 30’luk kısmı olan 4.093.150 TL, 8 bin 387 üreticinin kartlarına yatırıldı.

Üreticilerin, kartlarına aktarılan hakedişlerini benzin istasyonlarında kullanabileceği belirtildi.