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Akıncı örtülü ödeneği sağlık bakanlığının kullanımına verdi

19 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanlığı bütçesinde tanıtma ve enformasyon hizmetlerine katkı projesi kaleminde bulunan ve örtülü ödenek olarak anılan tahsisatın sağlık bakanlığının kullanımına verildiğini açıkladı.

Akıncı’nın açıklaması şöyle:

Bugün korona virüse karşı mücadele her türlü diğer öncelik ve ihtiyacın önüne geçmiş bulunmaktadır. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde tanıtma ve enformasyon hizmetlerine katkı projesi kaleminde bulunan ve örtülü ödenek olarak anılan tahsisatın,Nisan ayından başlayarak yıl sonuna kadar olan dokuz ayı kapsayan tümünün bu mücadele için kullanılmasına karar vermiş bulunuyorum. Bu amaçla söz konusu meblağın Sağlık Bakanlığına aktarılması için gerekli yazılı talimat Maliye Bakanlığına iletilecektir. Hep beraber dayanışma içerisinde bu zor dönemi aşacağız.




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