Akıncı: “Ne olursa olsun üç yaşındaki bir çocuk annesinden koparılamaz”

Sorunlar veya koşullar ne olursa olsun hiç bir ana üç yaşındaki yavrusundan; bir başka deyişle üç yaşındaki bir çocuk annesinden koparılamaz. Yasa,mevzuat, tüzük,yönetmelik her ne ise eksiğimiz elbirliğiyle derhal tamamlayalım. Sakın ola kimseye “ bunlarda insanlık yok “ dedirtmeyelim.