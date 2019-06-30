Galanos: “Türk İş İnsanları Maraş Sahilini İstiyor”

Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos, Türk iş insanlarının, Maraş sahil bölgesinde, otel inşa etmek istediğini ileri sürdü.

Alithia gazetesine söyleşi veren sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın olan Türk iş insanlarının, Maraş sahilinden parça almak ve büyük otel inşa etmek istediğine dair devlete ait kurumların bilgiye sahip olduğunu iddia etti.

Maraş’taki Evkaf mallarını “Binbir Gece Masalları” olarak nitelendiren Galanos, vakıf mallarının, İngiliz sömürgesi tarafından satın alındığını savundu.

“Maraş” kökenliler üzerinden bu kişiler aleyhine oynanan ve “haksız, sadist ve zulüm” şeklinde nitelendirdiği bu oyunun sonlandırılması için de çağrıda bulunan Galanos, Maraş’ın iadesinin, Ercan Havalimanı ve başka Güven Yaratıcı Önlemlerle ilişkilendirilmesinin de yanlış olarak nitelendirdi.