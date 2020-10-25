Akıncı Lefkoşa Açık Pazar’da

4.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar’ı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Mustafa Akıncı, pazardan alışveriş yaptı.

Akıncı, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

“Bugün pazar ve Lefkoşa açık pazarında esnafımızdan sebze ve meyvemizi aldık, yurttaşlarımızla sohbet ettik. Yüreklerindeki sevgiyi yine her zamanki gibi hissettik. Halkımızın içinde olmaya devam edeceğiz. Hiç kimse farklı düşünce ve kaygılara kapılmasın.Beraberliğimiz pazara kadar değil, mezara kadar sürecek.”