Akıncı: Kıbrıs’ın kuzeyinde oynanan oyuna dünya platformlarında destek bulmak imkansızdır

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, giderek ağırlaşan salgın koşulları ile mücadele edilirken, öte yandan da 5’li konferans tarihi yaklaştığını anımsatarak, BM Güvenlik Konseyi Kıbrıs’taki BM barış gücünün görev süresini uzattığı kararında, Kıbrıs’taki çözüm hedefinin federasyon olduğunu bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.

Akıncı, şunları kaydetti:

Ama beşli konferansta masaya iki ayrı tanınmış devleti koyup bunu kabul ettirebileceğini hayal edenlerin çok fazla zamanı da kalmadı.

Rum tarafı siyasi eşitlik kavramını , bugüne kadar ortaya konan ve BM belgelerine geçen tüm unsurları ile kabul ettiğini net biçimde ortaya koymalı; bugün Kıbrıs Türk tarafının yönünü çizen Türkiye’deki iktidar da çözümsüz geçen zamanın Türkiye’nin de gerçek çıkarına hizmet etmediğini artık görmeli.

Hem AB ve ABD’nin yeni yönetimi ile iyi ilişki kurmak; hem de Kıbrıs’ta bölünmeyi kökleştirmek aynı anda mümkün değildir. Kıbrıs’ın kuzeyinde oynanan oyuna dünya platformlarında destek bulmak ise neredeyse imkansızdır.