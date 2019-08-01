“Akıncı çökertme formülü uygulamaya çalışıyor”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın enerji ve hidrokarbonların yönetimi için iki toplum arasında ortak komite kurulması önerisinin benimsenmesine dair açıklamaları, Rum basınında “Kıbrıs sorunundaki yeni çabayı torpilleme çabası” iddiasıyla yer alırken; AKEL, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e 9 Ağustos’taki görüşmeye “nasılsa (görüşmeyi) öteki taraf torpilleyecek” inancıyla gitmemesini telkin etti.

Fileleftheros “Çöküş Formülü… Akıncı’nın Taktiği Kıbrıs Sorununda İlerleme Başarılmasına Olanak Bırakmıyor.. Anastasiadis ile Görüşmeden Önce Şartlar Koşuyor” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’yı, Kıbrıs sorunundaki yeni çabayı “çökertme formülü uygulamakla” suçladı.

Haberde Akıncı’nın, 9 Ağustos tarihli görüşme öncesinde , “Rum muhatabı tarafından reddedilmesi hedefini taşıyan şartlar koştuğu” iddia edilerek, böyle bir şeyin, müzakereleri yeniden başlatma çabasını -sorumluluğunun Rum tarafına kalacağı ümidiyle- çıkmaza sokacağı öne sürüldü.

Akıncı’nın, Anastasiadis’le görüşmesi arifesinde iki eksende hareket ettiğini savunan gazete, “ilk eksenin enerjiyle ve hidrokarbonlar konusunun yönetilmesi için iki toplum arasında ortak komite kurulması önerisinin görüşülmekle kalmayıp aynı zamanda benimsenmesiyle ilgili olduğunu” yazdı.

Akıncı’nın, hidrokarbonların yönetiminin federal hükümetin elinde olacağı yakınlaşmasını görmezden geldiği iddia edilen haberde, “hidrokarbonların federal hükümet tarafından yönetilmesinin, Kıbrıs sorununun çözümünden sonra olacağını belirterek, Kıbrıslı Rumların çözümden önce tek yanlı eylemlerinin kabul edilmeyeceği” vurgusuna yer verildi.

Gazete Anastasiadis’in, Akıncı’nın taleplerini kabul etmesi halinde Rum tarafının enerji programının Kıbrıs sorununun çözümüne kadar durdurulmasını gündeme getireceği için bu formülü kabul etmediğini çok önceden ilettiğini de hatırlattı.

Akıncı’nın 9 Ağustos’taki görüşmedeki ikinci hareket ekseninin de, siyasi eşitlik talebiyle ilgili olduğu, her iki hareket ekseniyle de Türkiye’nin çıkarına hizmet ettiği öne sürülen haberde, “Akıncı taleplerinin Anastasiadis tarafından kabul edilmediğini gördüğünden, şimdiden suçlama oyununa hazırlanmaya başladı, Kıbrıs Rum tarafına sorumluluk atıyor ve onu, siyasi eşitlik istememekle suçluyor” iddiasında bulunuldu.

PRODROMU “TÜRK TARAFI ŞU ANA KADAR VERİLEN MESAJLARI ALMAMIŞ GÖRÜNÜYOR”

Habere göre Rum Sözcü Prodromos Prodromu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaklaşımını Fileleftheros’a değerlendirirken, Anastasiadis’in, müzakerelerin şartsız ve ön şartsız olarak Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması pozisyonuna sahip olduğunu öne sürerek, “yeni şartlar koşulması verimsizdir” dedi, şunları ekledi:

“Yakınlaşmaların ortadan kaldırılıp en baştan başlamamamız müzakerelerin başlaması konusunda kritik olacaktır. Çözümün kendisini görüşmemiz, yan görüşmelere, komiteler kurmaya ve çeşitli ön şartlara sürüklenmememiz önemlidir. Var olan -ve Crans Montana’da çözümü görüşmemize olanak sağlayan- yakınlaşmalara bağlılığımızı teyit etmemiz büyük bir meseledir. Hidrokarbonlar meselesi Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması görüşmelerinin dışında tutulmalıdır. Kıbrıs sorununda başlamakta olan yeni çabanın başarısızlığı riski olmasına karşın şu ana kadar Türk tarafı verilen mesajları almamış görünüyor.”

Prodromos Prodromu “vazgeçilen ancak yeniden teyit edilmesi gereken” yakınlaşmalar bulunduğunu söyledi, Türk tarafının Maraş konusundaki faaliyetlerini buna örnek gösterdi.

Prodromu, Anastasiadis’in 9 Ağustos’taki görüşmeden “her birinin izah edilmesi gerektiğini düşündüğü konuların samimi görüşülmesi ile müzakerelerin yeniden başlaması konusunda bir karşılıklı anlayışa varılması ve BM Genel Sekreteri’nin de taraflardan istediği ön hazırlık dışında ön şart olmadan siyasi irade beklentisinde olduğunu” anlattı.

Müzakerelerin, Crans Montana’da koptuğu yerden başlaması gerektiği tezini yineleyen Prodromu “çünkü, zaman unsurundan söz edilirken, bizi geriye götürecek ve taraflardan her birinin her istediğini gündeme getirebileceği beyaz sayfa üzerinde görüşmeye başlayacağımız öneriler getiriyorlar” dedi, şunları da ekledi:

“Ne Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yerine karar verecek yeni komiteler kurulması şartı koşulabilir ne de Kıbrıs sorununun çözümü ve dış müdahalelerin ve askerî varlığa son verilmesi yerine doğal gazı konuşmaya başlayabiliriz.”

AKEL’DEN ANASTASİADİS’E TELKİNLER…

Aynı gazete AKEL’in “bugünkü müzakere boşluğunun kırılıp kırılamayacağının ortaya çıkacağı” 9 Ağustos tarihini ve Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetim Başkanı Anastasiadis’in görüşmesini kritik addettiğini, bu nedenle Anastasiadis’e bazı telkinlerde bulunduğunu yazdı.

Habere göre AKEL tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’den her ne mesaj gelirse gelsin Anastasiadis’in, olguları ileri götürmek için etkin iradeyle ve kararlılıkla cevap vermesi gerektiği belirterek, “bazı hükümet yetkililerinin açıklamalarının yaydığı retçilik kaygı yaratıyor” denildi.

Açıklamada “Başkan, görüşmeye, nasılsa öteki taraf (görüşmeyi) torpilleyecek inancıyla gidemez. Bu yaklaşım geçmişte defalarca denendi ve tek sonucu, bizim tarafın müşterek sorumlu görülmesi oldu. Başkan görüşmeye, başarılı sonuç için payına düşen sorumluluğu üstlenerek gitmeli” ifadesine yer verildi.

Anastasiadis’e, “çözümün tek zemininin, iki bölgeli iki toplumlu, BM’nin ilgili kararlarında tarif edildiği şekliyle siyasi eşitliği olan federasyon zemininde yeniden birleşme olduğunu ısrarla ve kati surette teyit etmesi” telkininde de bulunan AKEL, Anastaiadis’ten, Guterres Çerçevesi’ne ve uzlaşılmış yakınlaşmalara bağlılığını teyit etmesi yanında şunları da istedi:

“Müzakereler yeniden başlarsa sonuna kadar gitme siyasi iradesi olduğuna ikna etsin. BM genel Sekreteri, müzakere sürecinin yeniden başlamasını gündeme getirecek gayrı resmî konferans çağırmak için bunları istiyor. Statüko (fiili durum) böyle kalamaz. Gün be gün, halkımız açısından tehlikeli yeni bir duruma kayıyor. Tehlikeler, ancak kurtuluş, vatanın ve halkın yeniden birleşmesi ile bertaraf edilebilir ve Kıbrıs halkı için refah ve ümit perspektifi çizilebilir.”

Dayanışma Hareketi de açıklamasında “Başkan’ın önümüze başka güven Yaratıcı Önlemler, Akıncı’nın da hidrokarbonlar ve siyasi eşitlik konusunu koyacağını büyük bir şaşkınlıkla öğreniyoruz” dedi, “özellikle hidrokarbonlar konusunda Akıncı, ‘Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin’ hidrokarbonlarının yönetimi için karma komite kurmasını isteyecek, (karma komitenin) çözümden sonra Federal Hükümet’in organı haline dönüşmesini isteyebilir” diye ekledi.

Politis “Maraş 9 Ağustos Menüsünde” başlıklı haberinde 9 Ağustos’ta yapacakları gayrı resmî görüşmenin iki lidere, Maraş, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri, doğal gazın yönetimi, güven yaratıcı önlemler (gazete listenin üst sırasında Maraş’ın bulunduğuna dikkat çekti) ve BM’nin ısrarla talep ettiği işbirliği mekanizmaları ile ilgili çeşitli konuları görüşmeye açma olanağı tanıyacağını yazdı.

Haravgi de haberi “Tehlikeler Ancak Kurtuluşla ve Yeniden Birleşmeyle Bertaraf Edilebilir… 9 Ağustos Görüşmesi Müzakerelerin Yeniden Başlaması Açısından Kritik” başlığı altında özetledi.