Akıncı: Cep telefonlarıyla ilgili bu ayın sonuna kadar bir sonuç alınma çabası içerisindeyiz

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmelerinin ardından basına açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ana gövdesini güven artırıcı önlemler ile hangi noktada olunduğunu ve ilerleyen dönemlerde güven artırıcı önlemlerle ilgili neler yapılabileceğinin oluşturduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, şunları ifade etti: “Cep telefonlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu ayın sonuna kadar bir sonuç alınma çabası içerisindeyiz. Güney’de CYTA ve Kuzey’deki iki operatör KKTCELL ve TELSİM Vodafone, İsivçre’deki Comfone isimli merkezle karşılıklı olarak anlaşmalarını yaptılar. Kuruluşlar arasında fiyatlandırmalarla ilgili temaslar devam ediyor. O konuda uygun bir fiyatın olmasını bizler de istiyoruz çünkü yapılmakta olan bu güzel işin güzel sonuç vermesi de önemlidir. Yapılmakta olan bu işin güzel sonuç vermesi ve vatandaşın bu olanaklardan yararlanması için uygun bir fiyatlandırmanın olması gerekiyor. Fiyatlandırmanın ardından yapılacak olan testin kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla, iki tarafta da cep telefonlarının karşılıklı olarak kullanılabilmesinin yolu açılmış olacak.”

“ELEKTRİK ŞEBEKELERİNDE ARTIK KALICI BAĞLANTI YAPILDI”

Bir diğer güven artırıcı önlem olan elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlantısının gerçekleştiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’taki bir arıza nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 15 megawatt ölçeğinde bir elektrik yardımının yapıldığı bilgisini veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Zaman zaman biz onlardan, zaman zaman onlar bizden bu elektriği alacaklar… Artık elektrik şebekelerinde kalıcı bağlantı yapıldı” dedi. Cumhurbaşkanı, mayınların temizlenmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini de belirtti.

“KIBRISLI RUM RESSAMLARA AİT TABLOLAR VE KIBRISLI TÜRK SANATÇILARA AİT SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ İADESİYLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR”

Kıbrıslı Rum ressamlara ait muhafaza edilen tabloların ve 1963 öncesi döneme ait Kıbrıslı Türk sanatçılara ait ses ve görüntü kayıtlarının karşılıklı iadesiyle ilgili hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, 1963 öncesi döneme ait Kıbrıslı Türk sanatçılara ait ses ve görüntü kayıtlarının dijital ortama aktarılması sürecinin devam ettiğini kaydederek bu işlemin tamamlanmasının ardından yakın gelecekte tablo ve kayıtların karşılıklı iadesinin gerçekleşeceğini ifade etti.

“GERÇEK ANLAMDA GÜVENİ ARTIRMAYA DÖNÜK VE HER İKİ TOPLUMUN YARARINA OLACAK ÖNLEMLERE OLUMLU YAKLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile gerçekleştirdiği görüşmede yeni ne gibi güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilebileceğinin de görüşüldüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle devam etti: “Görüşmede Rumların düşüncelerini bizlere aktardılar, bizler de düşüncelerimizi söyledik. Eğer önümüzdeki günlerde yeni güven artırıcı önlemlerle ilgili gelişmeler somut bir liste haline gelirse; o zaman bunları sizlerle paylaşacağız ve bu konuda da adımlarımızı atacağız. Prensip olarak biz başından beri güven artırıcı önlemlerle ilgili olumlu tutum içerisindeyiz ve bu tutumumuzu bundan böyle de devam ettireceğiz. Gerçek anlamda güveni artırmaya dönük ve her iki tarafın da yararına olacak önlemlere biz her zaman olumlu yaklaşmaya devam edeceğiz.”