Güney KıbrısKıbrısManşet

Akıncı: Berlin toplantısının sonuçları yeni bir çözüm fırsatı çıkaracak

25 Ocak 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Berlin’deki toplantının sonuçlarının Annan Planı ve Crans Montana’dan sonra ortaya yeni bir çözüm fırsatı çıkaracağı değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun için KKTC’deki seçimler ve İngiltere’deki Brexit’in tamamlanmasının beklendiğini ifade ederek, “Tüm taraflarla iyi bir hazırlık çalışmasının ardından BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in 5’li bir toplantı için inisiyatif almaya istekli olduğu Berlin Açıklaması’nda da yer almış bir unsurdur. Bunun için sadece Kıbrıs Türk tarafının değil tüm tarafların da katkı koyması gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya gore, Cumhurbaşkanı  Akıncı bugün Tepebaşı, Kalkanlı ve Gemikonağı ile Bağlıköy’ü ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi. Yurttaşların çeşitli konulardaki sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek Doğu Akdeniz’deki gelişmeler gerekse çözümsüzlüğün her iki toplum için taşıdığı riskler açısından Kıbrıs’ta çözümün artık sadece Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının değil bölgedeki herkesin ihtiyacı haline geldiğini ifade etti. Berlin toplantısında elde edilen sonuçlara vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı ucu açık olmayan, çözüm odaklı ve stratejik bir anlaşma hedefinin artık eski süreçlerin tekrarının yaşanmaması açısından taşıdığı önemi de dile getirdi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Photo of Elazığ depreminde hayatını kaybeden kişilerin sayısı 29’a yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybeden kişilerin sayısı 29’a yükseldi

25 Ocak 2020
Photo of Kıbrıs, AB’nin Rusya’ya karşı uygulayacağı yeni yaptırımları engelleyecek

Kıbrıs, AB’nin Rusya’ya karşı uygulayacağı yeni yaptırımları engelleyecek

25 Ocak 2020
Photo of Bağlıköy’de “Ambelikou Guest House” açılışını Cumhurbaşkanı Akıncı yaptı

Bağlıköy’de “Ambelikou Guest House” açılışını Cumhurbaşkanı Akıncı yaptı

25 Ocak 2020
Photo of Özersay, Güzelyurt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi

Özersay, Güzelyurt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi

25 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı