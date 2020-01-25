Kıbrıs

Özersay, Güzelyurt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi

25 Ocak 2020

Bağımsız cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bu sabah Güzelyurt açık pazarında alışveriş yaparak vatandaşlarla bir araya geldi ve sohbet etti.

Açık pazar ziyareti öncesinde bölgedeki esnafı da ziyaret eden Kudret Özersay’a kimi vatandaşlar sorunlarını dile getirerek, çözüm konusunda yardım istedi.

Kudret Özersay seçim ofisinden bildirildiğine göre, destekçileriyle birlikte vatandaşın sorunlarını dinleyen Özersay, ülkenin içinde bulunduğu belirsizliğin ortadan kaldırılması için sadece Kıbrıs sorununda değil, Kıbrıs sorunu dışındaki konularda da yaratıcı ve proaktif bir dış politikaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Özersay, bir yandan doğalgaz diğer yandansa dünyanın farklı ülkeleri ile ticaret imkanları ve kapalı Maraş’ın açılması gibi dış politika hedeflerini uluslararası toplumun tanıdığı ve kabul ettiği bir görev yeri olan cumhurbaşkanlığında çok daha etkili şekilde hayata geçirebileceğine olan inancını dile getirdi.

“Dış politika konusundaki bilgi ve tecrübemi ülkemin ve halkının geleceği için en iyi şekilde kullanmak istiyorum” diyen Özersay ülkemizin içinde bulunduğu belirsizliği ve özellikle ekonomik anlamdaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışacağını ifade etti.



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