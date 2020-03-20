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Akıncı: Belediyelerin 65 yaş ve üzeri bireylerimize yönelik başlattığı organizasyon tam da yapılması gerekendir

20 Mart 2020

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede yaşanmakta olan bu zor dönemde, belediyelerin 65 yaş üstü bireylere yönelik organizasyonlarının tam da yapılması gereken olduğunu belirterek, bu çabayı selamladı.

65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkma zorunluluğunu asgariye çekme hedefiyle Belediyeler Birliği’nin tüm belediyelerde aynı örgütlenmeyi sağlayabileceği inancını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, olmayan yerlerde ise Sivil Savunma’nın yardımcı olabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

“Yerel yönetimlerimizin yaşadığımız bu zor günlerde önemli görevler üstlenebileceklerine olan inancımı daha önce belirtmiştim. Bu kapsamda şu ana kadar bilgime gelen Lefkoşa, Girne, Gönyeli, Değirmenlik Dipkarpaz, Geçitkale, Akdoğan ve Lefke Belediyelerinin 65 yaş ve üzeri bireylerimize yönelik başlattığı organizasyon tam da yapılması gerekendir. Ayrıca, bu dönemde LTB’nin Paylaşım Mutfağı’nı etkin bir şekilde kullanması, Mehmetçik Belediyesi’nin ise buna benzer bir girişimde bulunması yerindedir.

Belediyeler Birliği tüm belediyelerde bu örgütlenmeyi sağlayabilir inancındayım. Olamayan yerde Sivil Savunma teşkilatı yardımcı olabilir. Böylelikle özellikle yaşlı insanlarımızın sokağa çıkma zorunluluğu asgariye indirilmiş olur. Bu çabayı selamlıyorum.”




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