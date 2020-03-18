Güney KıbrısKıbrısManşet

Akıncı, Anastasiadis ile telefonda görüştü

18 Mart 2020

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu duyurusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu akşam Rum lider Nikos Anastasiades ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Telefon görüşmesinde, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi çerçevesinde işbirliğinin devamının önemi üzerinde duruldu.

Ortak komite çerçevesinde tespit edilen ihtiyaçların temininde BM ve AB gibi kurumlar nezdinde yapılması gereken girişimler konusu da ele alındı. Bu konuda her türlü çabanın gösterilmesi üzerinde anlayış birliğine varıldı. Liderler, ortak tehdide karşı birlikte mücadele etme konusundaki kararlılıklarını yinelediler.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of TDP’den 100 bin TL’lik sağlık ve gıda yardımı

TDP’den 100 bin TL’lik sağlık ve gıda yardımı

18 Mart 2020
Photo of Koronavirüsün sondajları da etkileyebileceğinden korkuluyor

Koronavirüsün sondajları da etkileyebileceğinden korkuluyor

18 Mart 2020
Photo of Güneyde Merkezî Cezaevi’nde corona kargaşası!

Güneyde Merkezî Cezaevi’nde corona kargaşası!

18 Mart 2020
Photo of Ali Pilli hastaneye kaldırıldı

Ali Pilli hastaneye kaldırıldı

18 Mart 2020
Photo of Salgın KKTC’de artıyor – Dünya genelinde vaka sayısı 200 bini aştı

Salgın KKTC’de artıyor – Dünya genelinde vaka sayısı 200 bini aştı

18 Mart 2020
Photo of Güneydeki uçuş yasağı tüm ülkeleri kapsayacak

Güneydeki uçuş yasağı tüm ülkeleri kapsayacak

18 Mart 2020
Photo of Özersay alınan kararları açıkladı

Özersay alınan kararları açıkladı

18 Mart 2020
Photo of Ticaret Odası 1 milyon TL ayırdı

Ticaret Odası 1 milyon TL ayırdı

18 Mart 2020
Photo of İşsizlik ödeneği alan sigortalılara duyuru

İşsizlik ödeneği alan sigortalılara duyuru

18 Mart 2020
Photo of Pilli: Karantinada bir lokal bulaşma söz konusu değil

Pilli: Karantinada bir lokal bulaşma söz konusu değil

18 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı