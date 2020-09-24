Akıncı – Anastasiadis – Guterres KASIM 2019 Berlin açıklaması

BM Genel Sekreteri Guterres, Ekim ayından hemen sonra, Garantör ülkeler , Rum ve Türk liderlikleriyle birlikte Kıbrıs Sorunuyla ilgili bir toplantı yapılacağını açıkladı.

Bu açıklamayla birlikte, Rum tarafı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki arama çalışmalarını durdurması durumunda bu toplantıya katılacağını açıkladı.

Türkiye yetkilileri de, FEDERASYON TEMELİNDE çözümün Rum tarafınca devamlı engellendiğini, bu zemin yerine siyasal eşitliği olan iki devletliliğin ön planda olacağı bir zemin olması durumunda bu görüşmelere katılacağını açıkladı.

Rumların ve Türkiye’nin İPİ GERME siyasetleri, gerçekte çözüm hedefinden sapma ve mevcut olan statükonun sürmesinin devamını arzulamaktır.

OYSA, federasyon tezini BM ye kabul ettiren Türkiye ve Kuzey Kıbrıs tarafıdır. Rumların, bu tezin gerçekleşmemesini sağlamak için, önlerine konan tüm BM planlarını ret ettikleri unutulmamalıdır.

Kuzeydeki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra, BM tüm tarafları kesinlikle yeniden masaya oturtacak ve FEDERASYON temelinde bir çözümü SON DEFA ZORLAYACAKTIR.

BM’yi bu noktaya taşıyan gelişmeleri yeniden hatırlayalım.

25 Kasım 2019’daki basın haberlerine göre…

Berlin’de Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis ile görüşen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununa geniş çaplı bir çözüme ulaşmak için çabaların arttırılması çağrısında bulundu.

Gayriresmi görüşme sonrasında yazılı açıklama yapan Guterres, görüşmenin soruna odaklı ve samimi bir ortamda geçtiğini belirtti.

Guterres, “Taraflar, siyasi eşitliğe dayanan iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelli bir çözüme kararlılıklarını ve bağlılıklarını teyit etti” dedi.

Açıklamada, “Durumun aciliyetinin farkında olan Türk ve Rum liderler, kapsamlı ve sürdürülebilir bir çözümün öngörülebilir bir gelecekte sağlanmasının, iki toplumun refahı için son derece önemli olduğu ve statükonun sürdürülemeyeceği konusunda anlaştı” denildi.

BM Genel Sekreteri ayrıca iki liderin de, iki yıllık aradan sonra müzakereleri yeniden başlatan 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Deklarasyon’a ve 30 Haziran 2017 tarihli “6 maddelik Guterres çerçevesine” bağlılıklarını teyit ettiklerini kaydetti.

Antonio Guterres, bu kapsamda mümkün olan en kısa sürede aşamalı, anlamlı ve sonuç odaklı müzakereler için uzlaşılmış bir başlangıç noktası olarak görev yapmayı ve çabaları sürdürmeyi kabul ettiğini belirtti.

Guterres, adadaki iki lideri ve üç garantör ülke İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’den yetkilileri bu koşullar üzerinde uzlaşmak için gayriresmi bir görüşmede bir araya getirmeyi planladığını belirtti.

Ekim’de, Kuzey’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra, BM nin yeniden devreye girmesi, Kasım 2019 da BM nin taraflara kabul ettirdiği mutabakatın sonucudur.

Kıbrıs’ta BM nin yeniden devreye girmesi, Doğu Akdeniz’de, Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki dalaşmayı da azaltacak bir adımdır.

Batı ve Amerika, Türkiye ve Yunanistan’ın dalaşmaması için zaten yaptıkları müdahalelerle başarıya ulaşarak, tarafları görüşme masasına oturtmuştu.

BM önderliğinde Garantör ülkeler ,Güney ile Kuzey Kıbrıs liderliklerini masaya oturtma çalışmalarının arkasında BATI ile ABD’ nin olduğu kesindir.