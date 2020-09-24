“EZGİLER EZGİSİ”

Başpiskopos W. Von Oldenburg 1200’lü yılların başında adaya geldiğinde Lüzinyanlar Lefkoşa kalesinin inşasını henüz tamamlamamıştı.

Gezgin Lefkoşa’dan sonra Limasol’a uğrar.

Limasol yakınlarında Engadi bağları vardır.

Burada şarap için çeşit çeşit üzüm yetiştirildiği anlaşılır ve adaya gelen birçok gezgin bu bağlara ve ona dair bir şarkıya (ezgiye) atıfta bulunurlar.

Oldenburg bunlardan biridir ve yazdığı hac notlarında şöyle der: Kıbrıs’ta Engadi bağlarında bir salkımdır bana sevgilim.” (Galeri Kültür Yayınları, Claude Deleval Cobham, Excerpta Cypria Kıbrıs Yazıları MS 23-1866)

Yazar bu sözün “Song of Song” ta geçtiğini belirtir…

…

Bundan yüz yılı aşkın bir zamanda (1300’lü yıllarda) adaya ardı sıra gelen iki gezgin de Engadi bağlarından söz ederler.

Bunlardan ilki Von Boldensele’dir.

Söz konusu bağlar hakkında şunları belirtir:

“Rhodes’tan (Rodos) Kıbrıs’a gitmek üzere yola çıktım. Bu ada mükemmel şaraplarıyla çok zengin, öyle ki Şarkı’daki gelin, damadı Kıbrıs’ın Engaddi bağlarındaki bir salkım üzümle kıyaslıyor. Nicomosa (Lefkoşa) şehri yakınlarında olan bu bağlara günümüzde sakinleri Engaddia diyorlar.” (Aynı kaynak)

…

Aynı dönemde aynı kaynağa göre Engadi bağları hakkında bilgiler veren bir başka yazar olan L. von Suchen, Engadi bağlarının Baf bölgesinde olduğunu söylemekle birlikte, Limasol civarında daha küçük bir Engadi bağı olduğunu da belirtir.

Yazar diğerleri gibi Song of Song’taki satırları hatırlatır: “Engedi bağlarında (Kıbrıs’ta), bir salkımdır bana sevgilim.”

…

Song of Song’la ilgili bir dip notta şunlar yazılıdır: Şarkıların şarkısı, Neşideler Neşidesi, Ezgiler Ezgisi: Eski Ahit’te Davud’un oğlu Kral Süleyman’ın dinsel-şiirsel yazılarının yer aldığı bölüm.

…

Eski Ahit’teki “Neşideler Neşidesi” ndeki bölümde Süleyman’ın sevgilisi adına yazılan satırlar şöyle:

Kıral sofrasında otururken,

Benim sümbül yağım güzel kokusunu yaydı.

Memelerim arasında yatan,

Safi mür çıkınıdır, bana sevgilim.

En-gedi bağlarında,

Bir salkım kına çiçeğidir, bana sevgilim.

…

Eski Ahit’te geçen En-gedi bağları, bu bağlara ilgi gösteren gezginlere göre Kıbrıs’taki Engadi bağlarıdır.

Kimi kaynaklar Eski Ahit’in MÖ 1200 ile MÖ 100 yılları arasında yazıldığını belirtirler.

Neşideler Neşidesi “Süleyman’ın ezgisi” olarak da bilinir.

Davud’un oğlu Kral Süleyman’ın ezgisinde bahsedilen En-gedi bağları Kıbrıs’taki bağlarsa, adada şarap üretiminin nerelere kadar dayandığı anlaşılır.

Voltaire (1694-1778) takma adı ile bilinen Fransız yazarın, Osmanlıların Kıbrıs’ı fethetmesinden çok sonra “Kandid” adlı eserinde tanıştığı bir çifti Kıbrıs şarabı içmeye davet etmesi boşuna değilmiş…

…

Kıbrıs meselesi Engadi bağları yüzünden mi doğdu?