Akıllı ve afacan yosmalar…

Magunda (Yakacık) köyü güney Kıbrıs’ta Poli taraflarındadır ve Baf’a bağlı bir köydür.

1974 öncesi nüfusu tamamen Kıbrıslı Türklerden oluşmaktaydı yani Venediklilerden sonra Türk köyü olmuştu.

Denize yakın güzel bir köy…

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Hasan Fehmi’nin “Güneyde Kalkan Değerlerimiz” adlı kitabında verilen bir bilgi dikkat çekicidir.

Şunlar belirtiliyor:

“Köyde Osmanlı idaresinin ilk zamanlarında köye baskın yapan Venedik korsanlarına karşı çarpışarak şehit düşen bir Türkün mezarı vardır. Mezar içinde su akan bir mağaranın kenarındadır. Köylüler burada milli marşlar okuyarak bu şehidi anarlardı.”

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Verilen bilgiden Venedik korsalarının baskınlarından bahsediliyor.

Olay gerçekten bir korsanlık olayı mı yoksa başka mı?

Korsan saldırıları denilen olay Osmanlı İdaresinin ilk zamanlarında olduğuna göre, tarihi de tam olarak bilinmediği anlaşılıyor.

1570-71 Osmanlı fethinden çok yıllar sonra adaya Venediklilerin geldiğini ve Kıbrıs’ı almak istediklerini ilgili bir yazımızda bahsetmiştik.

1600’lü yıllarda Floransa Dükü Ferdinando 5 kalyon ve 5000 askerle Kıbrıs’ı geri almayı düşünmüş, söz konusu askeri güç Mağusa limanını hedefleyerek adaya yanaşmış ancak limanı şaşırmıştı.

Bu girişim Baf bölgesindeki ada Rumlarını heyecanlandırmış ve isyana kalkışmışlardı ancak, isyan Osmanlı güçleri tarafından bastırılmıştı.

Hasan Fehmi’nin kitabında bahsedilen “şehit”in bu olayla ilgisi var mı bilmiyoruz, anlatılan kısa öykü bize bu olayı anımsattı.

…

Osmanlı’ya 3 sefer Sadrazamlık yapan Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa (1813-1871) Baflıydı ve Baf’ın Magunda köyünde doğmuştu.

Paşa’nın oldukça entelektüel biri olduğu anlaşılıyor.

İngiltere ve Fransa’da eğitim görmüş, çeşitli defalar yabacı ülkelerde elçilikler yapmış bir şahsiyetti.

Sadrazam olduğunda Kıbrıs’taki çekirge felaketi ile çok uğraştığı söylenir ve onun ölümü ile birlikte bu mücadelenin durduğu, İngilizlerin adaya gelmesi ile tekrardan başlatıldığı anlatılır…

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Anlaşılan Kıbrıslı Paşa nüktedan biriydi de.

Atıfta bulunduğumuz kitapta yer alan bilgilere göre, Paşa Fransa’da Harp Okulunu bitirmiş, bir birlikte staj yapmaktaydı.

O sıralarda Fransa Kralı yanına Osmanlı Elçisi A. Fethi Paşa’yı da alarak bu birliğe ziyarette bulunur.

Kral burada yaptığı konuşmada Türklerin ilerlemeleri için subay, teknik adam ve öğrenci göndererek onlara katkıda bulunmak istediklerini belirtmiş.

Bizim Kıbrıslı şu yanıtı vermiş:

“Haşmetmeap, bu yapacağınız hiçbir işe yaramaz. Bu adamlar bizi sıkacaklar. Fransa ve Avrupa medeniyetinden bizi soğutacaklardır. Majesteleri, onların yerine bize birkaç güzel, akıllı ve afacan yosma gönderecek olursa onlar bizi daha kesinlikle medeni edeceklerdir. Hatta Fransızlaşırız bile.”