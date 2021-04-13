AKEL: Son 8 yılda nihai bölünme için büyük adımlar atıldı

Kıbrıs sorunuyla ilgili ay sonunda Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi beş taraflı konferansla ilgili haberler Rum basınında yer bulmaya devam ediyor. Alithia gazetesi “AB’nin Beş Taraflı Konferansa Katılması İçin Türkiye’ye Sonuna Kadar Baskı- Guterres Herkesin Rızası Olmadan Avrupa’yı Davet Etmeyecek” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, gayri resmi beş taraflı konferansla ilgili durumun değişken olduğunu yazdı. Gazete, BM’nin üst düzey yetkilisi Jane Holl Lute’un pazar günkü Kıbrıs ziyaretinin, Türk tarafının iki devlet çözümüyle ilgili BM Genel Sekreterinin takınacağı tavır ve AB’nin en nihayetinde konferansa gözlemci statüsünde katılmasının başarılıp başarılmayacağı gibi önemli sorulara yanıt vermediğini öne sürdü. Konunun gerek Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yarın görüşme yapacak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerek de Avrupalı yetkililer tarafından yeniden ortaya konmasının beklendiğini yazan gazete, Lute’un geçen pazar günü Kıbrıs’ta liderlerle ayrı ayrı yaptığı görüşmelerin prosedüre ilişkin konularla sınırlı kaldığını belirtti. Gazeteye göre, haberde adı belirtilmeyen “yetkili bir kaynak” dün Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, her şeyin Cenevre’de yapılacak görüşmelere bağlı olacağını, öte yandan prosedürel konuların dahi korona virüs pandemisiyle ilgili durum yüzünden henüz kesinleşmediğini ifade etti. Beş taraflı konferansla ilgili son düzenlemelerin konferansın gerçekleşmesinden hemen önce belirleneceğini ve o günlerde hakim olacak epidemiyolojik durum göz önünde bulundurularak, Lute’un BM Genel Sekreteriyle görüşeceğini yazan gazete, dün KİPE’nin “pandemi yüzünden konferansla ilgili olası zorluklar bulunup bulunmadığı” konusundaki sorusunu yanıtlayan BM Sözcüsü Stephane Dujarric’in, görüşmenin fiziksel katılımla gerçekleştirileceğini söylediğini iletti. AB’nin konferansa davet edilmesi konusunun BM açısından şu an kapalı olduğunu, çünkü taraflardan birinin AB’nin konferansa katılımını kabul etmediğini yazan gazete, Türk tarafının bu tutumunun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yapacağı temaslara bel bağlandığını savundu.

KUSİOS

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios ise dünkü açıklamasında, Türkiye’nin hiçbir şekilde AB’yi konferansta istemediğinin bilindiğini, bununla birlikte AB’nin, müzakerelerin yanı sıra gayri resmi beş taraflı konferansa da katılmaya hazır olduğunu dile getirdi. Konferansa 15 gün kaldığını dile getiren Kusios “Durumların nasıl gelişeceğini görmek için biraz daha sabredelim” ifadesini kullandı. Haravgi gazetesi ise “BM Genel Sekreteri Ortak Zemin Arayacak” başlıklı haberinde, haberde adı belirtilmeyen “yetkili bir kaynağın” Cenevre konferansına atıfta bulunarak KİPE’ye “BM Genel Sekreterinin hedefinin, ne arzu edildiği konusunda ortak bir zemin olup olmadığını tespit etmek olduğunu” aktardı. Gazeteye göre, aynı kaynak “Lute, son düzenlemelerin belirlenmesi için konferanstan önce BM Genel Sekreteriyle görüşeceğini ve konu hakkında bilgilendireceğini söyledi” ifadesini de kullandı. Aynı kaynak “Her şeyin, konferansın programının kesinleşmesi öncesindeki birkaç günün epidemiyolojik durumuna bağlı olacağını ve bunun da BM’nin uzmanlar ekibinin tavsiyeleri temelinde gerçekleşeceğini” ekledi.

AKEL İLE HÜKÜMET ARASINDAKİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan AKEL ile hükümet arasındaki tartışmaların sürdüğünü yazan Alithia gazetesine göre, AKEL dün yeni bir açıklama yaparak, bazı kişilerin memleketi gittikçe bölünmeye daha yakın hale getiren faaliyetlerinin ulusal anlamda zararlı olduğunu savundu. Son 8 yılda memleketin nihai bölünmesi için büyük adımlar atıldığını düşündüğünü ifade eden AKEL, bu olumsuz gelişmeyi önleyecek olgular şekillenmesi için çabalayan kişinin, kendilerine göre vatansever olduğunu kaydetti. Türkiye’nin uluslararası toplumun büyük bir kısmının gözünde suçlarından arındırıldığını ve Türkiye’nin kabul edilemez isteklerinden kımıldamaya zorlanması ve üzerinde hem fikir olunan çerçeve temelinde işbirliğinde bulunması için etkili bir yol bulmaları gerektiğini öne süren AKEL, Anastasiadis’in bunu başarıp başaramayacağı konusunun değerlendirileceğini ifade etti. Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios ise AKEL’e yanıtında, hükümetin, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun “Türk tarafının kabul edilemez isteklerini tespit ettiği” bir zamanda, AKEL ve AKEL Genel Sekreterinin Cenevre konferansından önce Rum tarafı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e sorumluluk yükleme konusundaki taktiğini izlemeyeceğini dile getirdi.