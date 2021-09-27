Akdoğan’da antijen testi yapılıyor

Sağlık Bakanı Ünal Üstel Akdoğan Sağlık Merkezi ’ne giderek, merkezde yapılmaya başlanan antijen hızlı testleri için yapılan hazırlıkları inceledi.

Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Çiğdem Çağa inceleminin ardından açıklamada bulunarak , merkezde aşı çalışmalarıyla birlikte ihtiyaç duyulan antijen testlerinin de başlanacağını vurguladı. Bugünden itibaren Akdoğan Sağlık Merkezi’nde 12.00-15.00 saatleri arasında antijen test yapılacağını belirten Çağa, merkezde gerekli altyapı düzenlemelerinin de yapılarak vatandaşa daha iyi hizmet vermenin amaçlandığını söyledi. Sağlık Bakanı Ünal Üstel de yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden buyana hastanelerde ve sağlık merkezlerinde altyapı çalışmaları yaparak hizmet kalitesinin yükseltilmesinin amaçlandığını belirtti. Bununla birlikte pandemi sürecinin de iyi yönetilmesi için çalışmaların devam ettiğine işaret eden Bakan Üstel, aşılama çalışmaları yanında covit testlerine de hız verildiğini kaydetti. Bugünden itibaren Akdoğan Sağlık Merkezi’nde hızlı antijen testlerinin yapıldığını dile getiren Üstel, Akdoğan beldesinin nufüs yoğunluğunu göz önünde bulundurarak hızlı testlerin bölgede yapılmasının önemine vurgu yaptı. Testlerin aşılı kişilere ücretsiz, aşısızlara ise ücretli yapılacağını belirten Üstel, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.