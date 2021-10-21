Akaryakıt fiyatlarına okkalı zam

Bakanlar Kurulu, akaryakıt fiyatlarına zam yaptı.

Bakanlar Kurulu, Gazyağına 1 TL 2 kuruş zam yaparken, 95 Oktan Kurşunsuz Benzine 84 kuruş, 98 Oktan Kurşunsuz Benzine 85 kuruş ve Euro Diesel 1 TL 4 kuruş zamlandı.

Buna göre, 7.84TL’den satılan 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 8.68 TL, 7.99 TL’den satılan 98 Oktan Kurşunsuz Benzin 8.84 TL, 7.30 TL’den satılan Euro Diesel 8.34 TL ve 7.27 TL’den satılan Gazyağı ise 8.29 TL’ye yükseldi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni fiyatlar bu gece 00.01 itibarıyla geçerli olacak.

Buna göre yeni fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz 95 Oktan: 8.68 TL

Kurşunsuz 98 Oktan: 8.84 TL

Euro Dizel: 8.34 TL

Gazyağı: 8.29 TL

Eski fiyatlar şöyle:

Kurşunsuz 95 Oktan: 7.84 TL

Kurşunsuz 98 Oktan: 7.99 TL

Euro Dizel: 7.30 TL

Gazyağı: 7.27 TL