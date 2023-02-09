Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. 95 ve 98 oktan benzinde 35 kuruş, eurodieselde 1,59 TL ve gazyağında 2,7 TL indirim yapıldı. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

2023 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi ile yeniden düzenlenen akaryakıt fiyatları bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, 95 oktan benzin 20,26 TL; 98 oktan benzin 20, 57 TL, eurodiesel 19,68 TL, gazyağı 19,39 TL’den satışa sunulacak.

3 Şubat’taki düzenleme kapsamında 95 oktan benzin 20,61 TL; 98 oktan benzin 20,92 TL; eurodiesel 21,27 TL; gazyağı 22,09 TL’den satılıyordu.